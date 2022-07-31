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Аналитик Гуськова прокомментировала ситуацию в северной части Косова

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Анастасия Белоусова
Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова прокомментировала в беседе с RT ситуацию в северной части Косова.
Аналитик Гуськова прокомментировала ситуацию в северной части Косова
  • РИА Новости

«Албанцы в Косове заявили, что сегодня ночью они начнут наступление на северные районы Косова и Метохии, где проживает большинство сербского населения. Естественно, Белград волнуется. Белград сделал несколько заявлений о том, что этого не должно произойти, и призывает Европу отреагировать вот на такие заявления албанцев», — пояснила эксперт.

Она добавила, что была замечена техника, которая стягивается албанцами к границе северной части Косова и сейчас все ожидают заявление о том, как Белград будет реагировать.

«Я думаю, что будет большое движение сербского народа, которое потянется к границе края, и что должны отреагировать европейские органы ЕС и дипломатия России. Хотя, конечно, мы знаем, что в последние десятилетия к сербам относились так же, как сегодня Европа относится к России. Сербофобия и русофобия были главными направлениями всей политики Европы», — заключила Гуськова.

Вечером 31 июля сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги: о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Вместе с этим Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вводе военных на территорию Косова и Метохии.

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