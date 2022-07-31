Минобороны Сербии опровергло сообщения о вводе армии в непризнанное Косово

Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вводе военных на территорию Косова и Метохии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

«В связи с большим количеством дезинформации, которую в эфир намеренно вбрасывает администрация в Приштине... где указано, что якобы произошли какие-то столкновения армии Сербии и так называемой косовской полиции, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косова и Метохии», — заявило оборонное ведомство.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.