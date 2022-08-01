Посол России высказался о посреднической деятельности ЕС в ситуации с Сербией и Косовом

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал посредническую деятельность ЕС в ситуации с Сербией и непризнанным Косовом.

«Запад, как говорится, намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, или, прежде всего, Евросоюза, который... должен выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал урегулировать ситуацию на границе с непризнанной республикой Косово мирным путём. Он также поблагодарил косовских сербов за их позицию.

Беспорядки на севере Косова произошли из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие событий в непризнанной республике Косово является свидетельством провала посреднической миссии Евросоюза.