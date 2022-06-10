Вучич отреагировал на требования Шольца признать независимость Косова для вступления в ЕС

В Сербии впервые услышали о необходимости признать независимость Косова для членства в ЕС от канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Мы никогда раньше не слышали ни от кого из Европы, что требуется взаимное признание. Мы слышали, что требуется, и это входит в переговорную платформу Сербии с ЕС, а это всеобъемлющая нормализация отношений между Белградом и Приштиной», — цитирует его РИА Новости.

Вучич подчеркнул, что никто в Европе официально не требует взаимного признания.

«Так же, как вы дорожите территориальной целостностью Украины, мы дорожим территориальной целостностью Сербии», — заключил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин поддерживает Белград на пути в члены Европейского союза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Белград пока «ничем Брюсселю не обязан», тогда как Шольц уже указывает Сербии на необходимость признания независимости Косова для вступления в Евросоюз.

Глава МВД Сербии Александр Вулин призвал к пересмотру планов страны по интеграции в ЕС.