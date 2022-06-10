Вучич отреагировал на требования Шольца признать независимость Косова для вступления в ЕС
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«Мы никогда раньше не слышали ни от кого из Европы, что требуется взаимное признание. Мы слышали, что требуется, и это входит в переговорную платформу Сербии с ЕС, а это всеобъемлющая нормализация отношений между Белградом и Приштиной», — цитирует его РИА Новости.
Вучич подчеркнул, что никто в Европе официально не требует взаимного признания.
«Так же, как вы дорожите территориальной целостностью Украины, мы дорожим территориальной целостностью Сербии», — заключил он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин поддерживает Белград на пути в члены Европейского союза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Белград пока «ничем Брюсселю не обязан», тогда как Шольц уже указывает Сербии на необходимость признания независимости Косова для вступления в Евросоюз.
Глава МВД Сербии Александр Вулин призвал к пересмотру планов страны по интеграции в ЕС.