Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия поддерживает Сербию на пути в ЕС

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин поддерживает Белград на пути в члены Европейского союза.
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия поддерживает Сербию на пути в ЕС
  • AFP
  • © ANDREJ ISAKOVIC

«Подразумевается, что мы поддерживаем Сербию в процессе её вступления в Евросоюз... Моя цель — помочь Сербии в этом, и не в далёком будущем, а как можно раньше», — приводит ТАСС слова Шольца на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.

Ранее в ходе визита в самопровозглашённое Косово Шольц заявил, что Косово и Сербия «должны достигнуть всеобъемлющего договора», который решит вопрос «признания Косова и Сербии».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Белград пока «ничем Брюсселю не обязан», тогда как Шольц уже указывает Сербии на необходимость признания независимости Косова для вступления в Евросоюз.

Глава МВД Сербии Александр Вулин призвал к пересмотру планов страны по интеграции в ЕС.

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