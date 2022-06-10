Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия поддерживает Сербию на пути в ЕС
- AFP
- © ANDREJ ISAKOVIC
«Подразумевается, что мы поддерживаем Сербию в процессе её вступления в Евросоюз... Моя цель — помочь Сербии в этом, и не в далёком будущем, а как можно раньше», — приводит ТАСС слова Шольца на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.
Ранее в ходе визита в самопровозглашённое Косово Шольц заявил, что Косово и Сербия «должны достигнуть всеобъемлющего договора», который решит вопрос «признания Косова и Сербии».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Белград пока «ничем Брюсселю не обязан», тогда как Шольц уже указывает Сербии на необходимость признания независимости Косова для вступления в Евросоюз.
Глава МВД Сербии Александр Вулин призвал к пересмотру планов страны по интеграции в ЕС.