Захарова отметила попытки Брюсселя указывать народу Сербии на то, «что и как делать»

Белград пока «ничем Брюсселю не обязан», тогда как канцлер Германии Олаф Шольц уже указывает Сербии на необходимость признания независимости Косова для вступления в Евросоюз, отметила представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе визита в самопровозглашённое Косово Шольц отметил, что Косово и Сербия «должны достигнуть всеобъемлющего договора», который решит вопрос «признания Косова и Сербии».

По его словам, страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую, пишет РИА Новости.

«Это «друзья» Сербии? Белград ещё ничем Брюсселю не обязан (ровно наоборот — это Запад перед сербами в неоплатном долгу), а сербскому народу уже указывают на то, что и как делать приказным тоном. Дальше-то что будет?» — написала Захарова в Telegram.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин призвал к пересмотру планов страны по интеграции в ЕС.

Сербский президент Александр Вучич отмечал, что Европейский союз является важным фактором в мире, однако его значение снижается вместе с падением его экономической мощи.