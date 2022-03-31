Вучич заявил о снижении значения ЕС вместе с падением экономической мощи союза

Президент Сербии Александар Вучич в интервью YouTube-каналу Objektiv заявил, что Европейский союз является важным фактором в мире, однако его значение снижается вместе с падением его экономической мощи.

«Евросоюз значим, но его мощь падает вместе со снижением экономической мощи. ЕС 15 лет назад составлял 20% мирового ВВП, сейчас это чуть больше 10-11%; по оценкам, в будущие десять лет этот уровень снизится до 7%. Когда у вас такое снижение темпов роста, общей стоимости произведённого, то не можете ожидать той же мощи», — цитирует его ТАСС.

Вучич также отметил разобщённость в рядах ЕС, так как интересы восточных членов отличаются от интересов западных стран-членов, а у средиземноморских стран интересы также свои.

«Мы маленькая страна, которая находится на европейском пути, но не является членом ЕС и должна защищать свои жизненные и национальные интересы. Наша задача — быть на европейском пути, но в то же время не прерывать традиционные отношения с Россией, Китаем и другими. Это в наших интересах», — сказал он.

Ранее экономист Ричард Вернер в интервью RT рассказал об ущербе европейской экономике из-за заявлений об отказе от поставок энергоносителей из России. По его словам, европейцы переплачивают за бензин одновременно из-за антироссийских санкций и повышения топливного налога.