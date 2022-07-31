«Вести самостоятельную политику»: почему в Сербии отказались поддержать ЕС в противостоянии с Россией

Белград не вступит в противостояние с Москвой, которая является его многовековым союзником, и будет вести самостоятельную внешнюю политику. Так глава сербского МВД Александр Вулин ответил на призыв посла ЕС в Сербии Эмманюэля Жофре к Белграду поддержать Евросоюз в конфликте с Россией. По словам Вулина, РФ часто становится единственным союзником сербской стороны. Он также отметил, что Белград будет придерживаться норм международного права, «что намного больше, чем Сербия может ожидать от ЕС». По мнению экспертов, позиция сербских властей относительно выстраивания дружественных связей с Россией адекватна и логична, в то время как Брюссель и ряд стран НАТО предлагают Белграду пойти против своих национальных интересов.

Сербия не вступит в конфликт с Россией, которая является её многовековым союзником, и будет вести самостоятельную внешнюю политику, заявил глава сербского МВД Александар Вулин. Так он ответил на призыв посла ЕС в Сербии Эмманюэля Жофре к Белграду поддержать Евросоюз в противостоянии с Россией, сообщает пресс-служба МВД республики.

«Уважаемый посол Европейского союза Жофре может ожидать, что Сербия не вступит в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным своим союзником. Посол Жофре может также ожидать, что Сербия будет вести самостоятельную политику, пока во главе стоит (президент республики. — RT) Александр Вучич», — цитирует ТАСС слова Вулина.

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При этом глава МВД республики отметил, что Белград будет придерживаться норм международного права, «что намного больше, чем Сербия может ожидать от ЕС».

На прошлой неделе Вулин в эфире TV Pink заявил, что одна из крупнейших мировых спецслужб планирует развязать кампанию по его дискредитации в СМИ, если он не откажется от своей позиции в отношении России. По словам главы МВД Сербии, его политику по выстраиванию связей с Москвой считают неприемлемой.

Ранее Вулин прокомментировал призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Белграду выбрать, на чьей он стороне, имея в виду спецоперацию, которую проводит Россия на Украине. Как сказал сербский министр, его страна не раз становилась объектом многочисленных попыток шантажа и ультиматумов, однако республика «на своей стороне», чем, как он подчеркнул, большинство народов ЕС не могут похвастаться. Вулин напомнил, что от Сербии требуют введения антироссийских санкций. При этом он задался вопросом, кто гарантирует, что от сербской стороны не потребуют также поставлять оружие Украине и стать частью конфликта на её территории.

Европейское давление

Напомним, 16 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе призвал Сербию как можно скорее присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза, и в дальнейшем придерживаться внешней политики ЕС. При этом Боррель подчеркнул, что сохранение крепких связей с Москвой якобы несовместимо с построением общего будущего с Европейским союзом.

Позднее, 30 мая, депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон в эфире телеканала N1 заявила, что на власти Сербии будет оказано более сильное давление, с целью заставить страну поддержать санкции, введённые Западом против России. Кроме того, по словам Крамон, свою политику Белград должен согласовывать с ЕС.

В свою очередь, Александр Вучич, выступая 2 июня на форуме Globsec в Братиславе, заявил, что Белград не вводил санкционные ограничения против РФ, поскольку 77% жителей Сербии не поддерживают принятие антироссийских санкций.

Президент Сербии Александр Вучич

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Однако 14 июня был опубликован пресс-релиз комитета ЕП по международным делам, в котором Европарламент призвал сербские власти немедленно присоединиться к решениям ЕС против России. В документе подчёркивалось, что Белград должен бороться с «российской пропагандой и другими гибридными угрозами» в Сербии и на Западных Балканах в целом.

При этом в Европарламенте сочли, что в сербской республике наблюдается регресс по вопросам, имеющим ключевое значение для вступления страны в Евросоюз. Как заявил депутат ЕП от Словакии Владимир Бильчик, в свете событий на Украине Белграду следует осознать необходимость неотложных мер для «продвижения по европейскому пути».

После этого Александр Вучич заявил, что на внешнюю политику Сербии оказывается давление.

«Было бы абсолютно самоубийственно»

Как отметил научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич, позиция сербских властей относительно выстраивания дружественных связей с Россий — абсолютно адекватна и логична, учитывая, что Брюссель и ряд стран НАТО предлагают Белграду пойти против своих национальных интересов.

«Они хотят безусловной капитуляции Сербии. Если бы сербские власти ввели антироссийские санкции, как этого требуют в Брюсселе, это было бы абсолютно самоубийственно для сербской стороны. Речь бы шла об экономической катастрофе, в том числе из-за цен на энергетику, которые сейчас и так бьют все рекорды», — заявил аналитик в беседе с RT.

По словам Гайича, несмотря на неприсоединение Сербии к антироссийским рестрикциям, последствия их введения Евросоюзом уже негативно влияют на экономику Сербии.

«Речь идёт, в частности, о затруднении авиаперевозок, а также об усугублении энергетических проблем. Своей антироссийской политикой Брюссель бьёт по благополучию сербского народа, способствует его обнищанию. Но Евросоюзу всё равно: на Сербию там продолжают смотреть как на какого-то русского игрока в центре Европы», — пояснил эксперт.

При этом в самом Белграде чётко осознают, какие воззрения у большинства — превалирующая часть сербов не хотят введения антироссийских мер, добавил Гайич. По его мнению, если бы сербское руководство решило пойти против их воли, это привело бы к протестам и череде отставок.

По словам научного сотрудника Института Европы РАН Павла Канделя, сербским властям приходится учитывать настроения граждан, которые выступают против антироссийской политики.

«Сейчас ещё больше сербов считают, что Белград не должен вводит санкционные ограничения против России. Причём такие воззрения характерны не только для сербского общества в целом, но и для электората партии Вучича, его собственного ядра избирателей. Президент Сербии и его окружение не могут этого не учитывать. Они стараются проводить такую политику, чтобы с одной стороны уменьшить давление Брюсселя, а с другой — не обидеть своих сторонников», — сказал Кандель в комментарии RT.

Кроме того, по мнению эксперта, на курс Сербии в отношении России сильно влияют и экономические факторы.

«Дело в первую очередь в энергоносителях, а особенно в газе, который Белград получает от Москвы по самой низкой цене», — пояснил он.

При желании Брюссель, несмотря на российскую поддержку Сербии, конечно, мог бы «перекрыть кислород Белграду, однако он на это не пойдёт», считает эксперт.

Еврокомиссия

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«Теоретически Евросоюз может устроить блокаду Сербии, но там всё же понимают, что внутри республики у ЕС не так много союзников — прозападных политиков. Такие на сербских выборах получают обычно немного голосов. При этом они крайне раздроблены и постоянно не могут договориться друг с другом даже по ключевым вопросам. Поэтому в ЕС не пойдут на крайние меры. Брюссель продолжит давить на Сербию, используя в основном политическими методы, возможно и финансовые. Но вариант с полной экономической блокадой страны крайне маловероятен», — полагает Кандель.

Стеван Гайич также считает, что Брюссель будет планомерно наращивать давление на Белград.

«Сербия всё время чувствует угрозу повышения уровня такого прессинга. И сербским властям надо быть готовыми к любому развитию событий, поскольку такое давление не прекратится. Сербию окружают страны НАТО, ей не привыкать», — считает аналитик.

По мнению Гайича, Белград надеется на то, что ЕС не введёт против Сербии жёсткие санкции, несмотря на её отказ от санкционной политики в отношении России.

«Эти надежды продиктованы тем, что Евросоюз не един в стремлении наказать сербское руководство за неповиновение. У Сербии есть очень важный союзник в ЕС — это Венгрия, с которой она граничит. У Белграда никогда не было таких хороших отношений с Будапештом как сейчас. К тому же в целом в Евросоюзе наблюдается ослабление единства в вопросе дальнейшего противостояния с Россией, что увеличивает шансы Сербии на отстаивание своего курса», — заключил аналитик.