В Европарламенте анонсировали усиление давления на Сербию ради санкций против России
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«Евросоюз весьма заинтересован в сближении Сербии с ЕС, но решать, конечно, предстоит Сербии. Мы чётко ставим в известность, что наши европейские партнёры должны соответствовать нашим европейским мерам, это предполагает и санкции, и об этом мы разговаривали», — цитирует её РИА Новости.
Она отметила, что Сербия должна согласовывать свою политику с ЕС.
«Давление по этому вопросу будет увеличиваться», — указала депутат.
Крамон также добавила, что Белград должен согласиться на то, чтобы непризнанная республика Косово однажды «заняла своё место в ЕС наравне с Сербией».
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что, несмотря на оказываемое давление, Сербия будет проводить независимую и суверенную политику до тех пор, пока сможет.