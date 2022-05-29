Вучич: Сербия будет проводить независимую и суверенную политику до тех пор, пока сможет

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Сербский президент Александр Вучич заявил, что, несмотря на оказываемое давление, Сербия будет проводить независимую и суверенную политику до тех пор, пока сможет.
Вучич: Сербия будет проводить независимую и суверенную политику до тех пор, пока сможет
  • AP

Он добавил, что сказать это нелегко, но это так же нелегко было сказать и три месяца назад.

«Но и после 90 дней нам удалось сохранить свою позицию, которую мы заняли в первый день с начала конфликта на территории Украины», — цитирует сербского лидера ТАСС.

Вучич также отметил, что до сих пор стране удалось защитить и сохранить свою позицию.

Ранее глава Сербии назвал невозможным введение Белградом санкций против России. 

Кроме того, Вучич заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным достиг договорённости о «благоприятной» цене за поставки российского газа.

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