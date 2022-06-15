Вучич: Россия и Сербия договорились о поставках газа по цене $360—410 за тысячу кубометров

Короткая ссылка
Цена на российский газ для Сербии составит $360—410 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.
Вучич: Россия и Сербия договорились о поставках газа по цене $360—410 за тысячу кубометров
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Мы согласовали с российскими партнёрами объёмы по самой низкой, очень низкой цене — от $360 до $410 за 1 тыс. куб. м на 64—65% количества необходимого Сербии газа», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

Позднее Вучич сообщил, что с ноября 2022 года Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить