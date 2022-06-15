Вучич: Россия и Сербия договорились о поставках газа по цене $360—410 за тысячу кубометров

Цена на российский газ для Сербии составит $360—410 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.

«Мы согласовали с российскими партнёрами объёмы по самой низкой, очень низкой цене — от $360 до $410 за 1 тыс. куб. м на 64—65% количества необходимого Сербии газа», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

Позднее Вучич сообщил, что с ноября 2022 года Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС.