Вучич: Россия и Сербия договорились о поставках газа по цене $360—410 за тысячу кубометров
- AP
- © Darko Vojinovic
«Мы согласовали с российскими партнёрами объёмы по самой низкой, очень низкой цене — от $360 до $410 за 1 тыс. куб. м на 64—65% количества необходимого Сербии газа», — приводит его слова ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.
Позднее Вучич сообщил, что с ноября 2022 года Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС.