Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что одна из крупнейших мировых спецслужб намерена начать кампанию по его дискредитации в СМИ, в случае если он не откажется от своей позиции по России и Китаю.

«Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила, что мои позиции неприемлемы и что если я их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу... то не стану членом правительства и они сделают абсолютно всё, чтобы меня скомпрометировать», — приводит его слова портал pink.rs.

Вулин добавил, что кампанию планируют начать на следующей неделе, во время формирования нового состава парламента.

«Условие было, чтобы я начал работать на эту иностранную спецслужбу. Не буду и ценой собственной жизни», — подытожил министр.

Ранее глава Четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что США и ЕС оказывают беспрецедентное давление на Сербию, чтобы вынудить страну поступиться качеством отношений с Россией.