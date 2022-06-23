В МИД России заявили об оказании давления США и ЕС на Белград по теме связи с Москвой
- РИА Новости
Он отметил тесное взаимодействие Москвы с Белградом на взаимовыгодной основе в соответствии с национальными интересами России и Сербии.
«При этом хорошо понимаем, насколько сложно выдерживать беспрецедентный прессинг со стороны США и Евросоюза, вынуждающих Белград поступиться качеством отношений с нами ради интеграции с Западом», — цитирует Пилипсона ТАСС.
Дипломат назвал действия Запада нечистоплотной игрой, свидетельствующей об окончательном перерождении европейского политического «клуба».
Депутат Европарламента Виола фон Крамон в эфире телеканала N1 ранее заявила, что на власти Сербии будут ещё активнее давить, чтобы страна поддержала санкции Запада в отношении России.
Сербский президент Александр Вучич отметил, что, несмотря на оказываемое давление, Сербия будет проводить независимую и суверенную политику до тех пор, пока сможет.