В МИД России заявили об оказании давления США и ЕС на Белград по теме связи с Москвой

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США и ЕС оказывают беспрецедентное давление на Сербию, чтобы вынудить страну поступиться качеством отношений с Россией, заявил глава четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.
В МИД России заявили об оказании давления США и ЕС на Белград по теме связи с Москвой
  • РИА Новости

Он отметил тесное взаимодействие Москвы с Белградом на взаимовыгодной основе в соответствии с национальными интересами России и Сербии. 

«При этом хорошо понимаем, насколько сложно выдерживать беспрецедентный прессинг со стороны США и Евросоюза, вынуждающих Белград поступиться качеством отношений с нами ради интеграции с Западом», — цитирует Пилипсона ТАСС.

Дипломат назвал действия Запада нечистоплотной игрой, свидетельствующей об окончательном перерождении европейского политического «клуба».

Депутат Европарламента Виола фон Крамон в эфире телеканала N1 ранее заявила, что на власти Сербии будут ещё активнее давить, чтобы страна поддержала санкции Запада в отношении России.

Сербский президент Александр Вучич отметил, что, несмотря на оказываемое давление, Сербия будет проводить независимую и суверенную политику до тех пор, пока сможет.

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