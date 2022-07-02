Глава МВД Сербии заявил, что Белград не станет «пехотой НАТО»

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Сербия останется приверженной соблюдению международного права и не станет вступать в конфликт между НАТО и Россией, заявил глава МВД страны Александр Вулин.
Глава МВД Сербии заявил, что Белград не станет «пехотой НАТО»
  • РИА Новости

Он предложил Западу отозвать признание Косова в случае, если политический курс направлен на следование принципам территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики.

«А не требовать от Сербии, чтобы Сербия была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией», — цитирует министра РИА Новости.

До этого Вулин заявил, что западные страны предлагают Сербии признать независимость Косова и разорвать любые отношения с Россией, а в обмен на это обещают помочь «быстрее ползти в ЕС». 

Министр также ответил на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Белграду «выбрать сторону» на фоне спецоперации России на Украине.

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