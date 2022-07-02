Глава МВД Сербии заявил, что Белград не станет «пехотой НАТО»
- РИА Новости
Он предложил Западу отозвать признание Косова в случае, если политический курс направлен на следование принципам территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики.
«А не требовать от Сербии, чтобы Сербия была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией», — цитирует министра РИА Новости.
До этого Вулин заявил, что западные страны предлагают Сербии признать независимость Косова и разорвать любые отношения с Россией, а в обмен на это обещают помочь «быстрее ползти в ЕС».
Министр также ответил на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Белграду «выбрать сторону» на фоне спецоперации России на Украине.