Глава МВД Сербии заявил, что Белград не станет «пехотой НАТО»

Сербия останется приверженной соблюдению международного права и не станет вступать в конфликт между НАТО и Россией, заявил глава МВД страны Александр Вулин.

Он предложил Западу отозвать признание Косова в случае, если политический курс направлен на следование принципам территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики.

«А не требовать от Сербии, чтобы Сербия была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией», — цитирует министра РИА Новости.

До этого Вулин заявил, что западные страны предлагают Сербии признать независимость Косова и разорвать любые отношения с Россией, а в обмен на это обещают помочь «быстрее ползти в ЕС».

Министр также ответил на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Белграду «выбрать сторону» на фоне спецоперации России на Украине.