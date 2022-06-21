Глава МВД Сербии Вулин ответил на призыв главы Еврокомиссии «выбрать сторону»

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Белграду «выбрать сторону» на фоне спецоперации России на Украине.

Заявление Вулина опубликовало МВД Сербии.

Министр заявил, что Сербия в своей истории становилась объектом многочисленных попыток шантажа и ультиматумов. Он отметил, что в двух мировых войнах Германия выдвигала ультиматумы, в результате которых гибли миллионы сербов.

По его словам, «всегда был вопрос — на чьей стороне» сербы.

«Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться», — сказал Вулин.

До этого министр заявил, что западные страны предлагают Сербии признать независимость Косова и разорвать любые отношения с Россией, а в обмен на это Белграду обещают помочь «быстрее ползти в ЕС».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что подорожание электроэнергии и энергетический кризис вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков.