Глава МВД Сербии Вулин ответил на призыв главы Еврокомиссии «выбрать сторону»

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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Белграду «выбрать сторону» на фоне спецоперации России на Украине.
Глава МВД Сербии Вулин ответил на призыв главы Еврокомиссии «выбрать сторону»
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Заявление Вулина опубликовало МВД Сербии.

Министр заявил, что Сербия в своей истории становилась объектом многочисленных попыток шантажа и ультиматумов. Он отметил, что в двух мировых войнах Германия выдвигала ультиматумы, в результате которых гибли миллионы сербов.

По его словам, «всегда был вопрос — на чьей стороне» сербы.

«Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться», — сказал Вулин.

До этого министр заявил, что западные страны предлагают Сербии признать независимость Косова и разорвать любые отношения с Россией, а в обмен на это Белграду обещают помочь «быстрее ползти в ЕС». 

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что подорожание электроэнергии и энергетический кризис вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков.

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