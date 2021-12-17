Вучич: энергетический кризис вызван безответственностью европейских политиков

Подорожание электроэнергии и энергетический кризис вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество», — цитирует ТАСС Вучича.

Он подчеркнул, что подобная ситуация с ценами на газ и электричество в Европейском союзе и на мировом рынке произошла «благодаря безответственным политикам из Европы».

Президент отметил, что Сербию спасло то, что она построила на своей территории «Балканский поток» и получила скидку на газ от России.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа в Европе является результатом экономической политики, которую проводит Еврокомиссия.