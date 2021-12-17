Вучич: энергетический кризис вызван безответственностью европейских политиков
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«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество», — цитирует ТАСС Вучича.
Он подчеркнул, что подобная ситуация с ценами на газ и электричество в Европейском союзе и на мировом рынке произошла «благодаря безответственным политикам из Европы».
Президент отметил, что Сербию спасло то, что она построила на своей территории «Балканский поток» и получила скидку на газ от России.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа в Европе является результатом экономической политики, которую проводит Еврокомиссия.