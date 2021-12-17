Вучич: энергетический кризис вызван безответственностью европейских политиков

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Подорожание электроэнергии и энергетический кризис вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич: энергетический кризис вызван безответственностью европейских политиков
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  • © MFA Russia

«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество», — цитирует ТАСС Вучича.

Он подчеркнул, что подобная ситуация с ценами на газ и электричество в Европейском союзе и на мировом рынке произошла «благодаря безответственным политикам из Европы».

Президент отметил, что Сербию спасло то, что она построила на своей территории «Балканский поток» и получила скидку на газ от России.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа в Европе является результатом экономической политики, которую проводит Еврокомиссия.

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