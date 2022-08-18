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Боррель заявил о безрезультативности переговоров лидеров Сербии и Косова

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти оказались безрезультативными.
Боррель заявил о безрезультативности переговоров лидеров Сербии и Косова
  • AFP
  • © John THYS

По его словам, Вучичу и Курти удалось договориться всего лишь о том, что дискуссия продолжится в ближайшие дни.

«Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Вучич уже высказывал сомнения в позитивных итогах предстоящих переговоров с премьером непризнанного Косова.

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