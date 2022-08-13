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Вучич усомнился в позитивных итогах предстоящих переговоров с премьером Косова

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разделяет оптимизма посла США по поводу предстоящих переговоров Белграда с премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что пригласил лидеров Сербии и Косова 18 августа на переговоры в Брюссель.

«Американский посол имеет право быть оптимистичным, а я имею право быть реалистичным, это моя обязанность», — приводит РИА Новости его слова в эфире TV Prva.

Вучич напомнил, что более девяти лет назад было подписано Брюссельское соглашение о формировании Сообщества сербских общин, но власти Косова отвергают его.

«Еду (в Брюссель. — RT) с доброй волей, чтобы разговаривать и указать им на все губительные моменты и опасности, с которыми мы сталкиваемся», — добавил президент Сербии.

Также Вучич заявил, что Белград постарается сохранить мир до последнего, но непризнанное Косово продолжит агрессию, пока не захватит населённый сербами север автономного края.

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