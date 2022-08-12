Вучич пообещал, что Белград будет стараться сохранить мир до последнего

Белград постарается сохранить мир до последнего, но непризнанное Косово продолжит агрессию, пока не захватит населённый сербами север автономного края, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью ТВ Прва.

«Приштина продолжит свои действия и не успокоится, пока не захватит север Косова. Это единственное, что им важно... Белград готов беречь мир почти любой ценой», — цитирует его ТАСС.

Вучич пояснил, что власти будут стремиться к сохранению мира до тех пор, «пока не начнут убивать» представителей сербского народа.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что только модернизированная сербская армия сдерживает представителей непризнанного Косова от силовых действий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 августа проведёт в Брюсселе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти.