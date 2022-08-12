Вучич пообещал, что Белград будет стараться сохранить мир до последнего
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«Приштина продолжит свои действия и не успокоится, пока не захватит север Косова. Это единственное, что им важно... Белград готов беречь мир почти любой ценой», — цитирует его ТАСС.
Вучич пояснил, что власти будут стремиться к сохранению мира до тех пор, «пока не начнут убивать» представителей сербского народа.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что только модернизированная сербская армия сдерживает представителей непризнанного Косова от силовых действий.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 августа проведёт в Брюсселе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти.