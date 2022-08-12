Посол России: только сильная армия спасает Сербию от нападения Косова

Чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что только модернизированная сербская армия сдерживает представителей непризнанного Косова от силовых действий.

«Сербам, Белграду прежде всего, для защиты нужен силовой фактор. Поэтому президент Сербии Александр Вучич уже много лет работает над укреплением, усилением, модернизацией сербской армии, что он успешно сделал... И, разумеется, она представляет собой сдерживающий фактор. Будь сербская армия в таком состоянии, как была ранее, может быть, кровопролитие и какие-то силовые решения уже бы состоялись в Косове», — сказал он.

По его словам, именно оснащённость и подготовка сербской армии не позволяют косовским боевикам и Западу предпринимать активные насильственные действия.

«Тем более что серьёзные части дислоцированы непосредственно вдоль административной линии, разделяющей центральную Сербию и Косово», — подчеркнул дипломат.

Боцан-Харченко также добавил, что Россия сыграла важную роль в укреплении сербской армии.

«В рамках этой модернизации армии и её укрепления Россия играла, играет и, уверен, будет играть, опираясь на нашу договорённость, ключевую роль, сотрудничая с Сербией по линии ВТС, по линии оборонки. Это будет продолжаться. Поскольку Сербия... к санкциям не присоединяется, мы даже в нынешних условиях продолжаем реализовывать те договорённости, соглашения и контракты, которые были подписаны, согласованы ранее», — заключил посол.

Ранее Боцан-Харченко объяснил заинтересованность США в эскалации конфликта вокруг непризнанного Косова.