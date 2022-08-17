Столтенберг заявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косова при необходимости

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что силы безопасности НАТО готовы вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильность окажется под угрозой.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вучич заявил, что Белград постарается сохранить мир до последнего, но непризнанное Косово продолжит агрессию, пока не захватит населённый сербами север автономного края.