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Столтенберг заявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косова при необходимости

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что силы безопасности НАТО готовы вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильность окажется под угрозой.
Столтенберг заявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косова при необходимости
  • AFP

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. 

«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вучич заявил, что Белград постарается сохранить мир до последнего, но непризнанное Косово продолжит агрессию, пока не захватит населённый сербами север автономного края.

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