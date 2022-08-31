«Вероятность конфликта исключать нельзя»: как может развиваться ситуация вокруг Сербии и Косова

1 сентября истекает отсрочка Приштины по признанию личных документов и регистрационных автономеров сербов в Косове. Месяц назад должно было вступить в силу решение Приштины, согласно которому сербы для въезда в страну обязаны были оформить косовскую документацию. Однако ситуация обострилась и вылилась в протесты. Как сообщили в Белграде, ЕС предоставил гарантии того, что сербы по-прежнему могут использовать свои документы при въезде в Косово. При этом вопрос с заменой номеров так и не был решён. По мнению экспертов, несмотря на договорённость, вряд ли можно ожидать резкого снижения напряжённости. Ситуация с провокациями против сербского населения в Косове будет усугубляться, считают аналитики.

1 сентября истекает отсрочка частично признанного Косова по вопросу замены личных документов и регистрационных автономеров местных сербов.

Ранее, 27 августа, Белград получил гарантии ЕС относительно «свободы передвижения». Речь идёт о равностороннем соглашении по использованию косовских документов на территории Сербии и сербских — на косовской земле.

Однако вопрос с заменой регистрационных номеров так и не был решён. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сербии, подчёркивая, что соглашения удалось добиться благодаря решительным дипломатическим усилиям сербского президента Александра Вучича.

«Тем самым нам удалось обеспечить мир и стабильность в Косове и Метохии и сохранить сербские личные документы для сербов в южном крае, севернее и южнее реки Ибар, — приводит пресс-служба слова главы канцелярии по Косову и Метохии Петара Петковича. — Это имеет ключевое значение для сербов, которые живут в Косове и Метохии, так как, несмотря на все препятствия и шантаж, мы смогли сохранить сербские личные документы для нашего народа в этом крае и, таким образом, сохранить присутствие сербского государства на этой территории».

Как пояснили в Белграде, соглашение, принимающее использование сербами косовских личных документов, не подразумевает признания независимости Косова.

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«Обеспечение возможности использования личных документов, выданных со стороны Приштины (Косова), производится исключительно из практических соображений... и не может трактоваться как признание провозглашённой в одностороннем порядке независимости Косова и предопределение окончательного статуса Косова и не может рассматриваться как согласие Белграда на отступление от резолюции Совбеза ООН 1244 (1999)», — излагает эту формулировку пресс-служба.

При этом в сообщении на сайте сербского правительства отмечается, что в дальнейшем ожидаются «значительные трудности, связанные с сербскими автомобильными номерами».

Со своей стороны глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что было найдено «европейское решение», которое, как он заметил, облегчает передвижение между Косовом и Сербией.

«Это отвечает интересам всех граждан Косова и Сербии. Я благодарю Александра Вучича и (премьера самопровозглашённой республики. — RT) Альбина Курти за их лидерство и хотел бы отметить отличное практическое сотрудничество по линии ЕС — США», — написал он в своём Twitter.

МИД России, в свою очередь, назвал такое соглашение «частичным компромиссом», который несколько сбил накал ситуации, «уверенно сползавшей к силовому варианту». При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация по-прежнему крайне сложная.

«В Белграде трезво оценивают достигнутое, акцентируют первостепенную задачу защиты прав соплеменников в Косове и не питают иллюзий по поводу шансов дождаться «эволюции» проалбанских подходов Запада. Справедливо указывается на другие, ещё не отлаженные жизненно важные аспекты положения косовских сербов, включая автономера, критически значимые для свободы передвижения. Есть понимание, что ситуация остаётся очень сложной», — заявили в ведомстве.

Протесты сербов из-за действий Приштины

AP

© Bojan Slavkovic

Между тем по-прежнему остаётся открытым и принципиальный вопрос, готов ли Запад в дальнейшем всерьёз учитывать «законные интересы Сербии применительно к Косово», говорится в сообщении МИД РФ.

«Ответ, полагаем, можно легко найти в белградском заявлении спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара, провозгласившего, что настала пора забыть «нарратив Косово — это Сербия» и поменять его на «Косово и Сербия — это Европа», — отметили в ведомстве.

Также в МИД России напомнили о нежелании Брюсселя «вступать в клинч со своевольной косовоалбанской верхушкой» и потакании «приштинским экстремистам». Как отмечается, резко активизировались также США.

«Рецепт применили старый: взвинтить нажим на руководство Сербии, «шантажировать Белград утратой европерспектив». Но сербские власти выстояли, вновь продемонстрировали в этих трудных обстоятельствах завидную устойчивость суверенного курса во внутренних и международных делах», — подчеркнули в МИД России.

«Откровенно хамские высказывания»

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, давление на Сербию по косовскому вопросу происходит на фоне попыток «вбить клин в её отношения с Россией».

«Дошло до того, что посол США в Белграде Кристофер Хилл в телеэфире обрушился на сербов с наглыми требованиями взвалить на себя часть «санкционного бремени» (а по сути, добровольно рассориться с Москвой) и понять наконец, что «настоящие друзья» — исключительно на Западе. «Признаков дружбы» Сербии с Россией американец, что примечательно, упорно видеть не хочет», — говорится в сообщении МИД РФ.

В этой же стилистике — возмущение США недавним визитом в Россию главы сербского МВД Александра Вулина, подчеркнули в МИД.

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«Разве дело американского дипломата оценивать поездки представителей сербского правительства? Своими откровенно хамскими высказываниями на этот счёт госдеповец вновь раскрыл глубоко неприязненное отношение Вашингтона к самостоятельной многовекторной политике Белграда, на основе которой строится российско-сербское сотрудничество, что никак не вяжется с американскими расчётами на монополизацию западных связей с Сербией», — подчеркнули в Москве.

Напомним, ранее власти самопровозглашённой республики намеревались запретить въезд гражданам с выданными Белградом документами. Этнические сербы, проживающие в Косове, начали протестовать, СМИ сообщали о перестрелках и стычках с участием полиции. Армия Сербии находилась в состоянии повышенной готовности.

В МИД РФ назвали решение Приштины начать принудительную замену личных документов и регистрационных номеров местных сербов очередным шагом «к изгнанию сербского населения» из Косова.

В НАТО уже не раз подчёркивали, что готовы вмешаться в ситуацию на границе Косова и Сербии в случае «угрозы стабильности» в северной части самопровозглашённой республики. Об этом сообщали как сам генсек блока Йенс Столтенберг, так и миссия под эгидой НАТО в Косове (KFOR).

«Колоссальное давление»

Как заявила профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, Белград пошёл на компромисс с Приштиной в вопросе личных документов, поскольку для него принципиально, чтобы сербы, которые постоянно проживают в Косове, могли спокойно передвигаться с неприштинскими документами «без каких-либо препон».

«Ради этого Белград готов пойти на уступки по обоюдному курсированию личных документов, что не предполагает признания Белградом независимости Приштины, но предполагает равностороннее соглашение по использованию косовских документов на территории Сербии, соответственно сербских документов — на территории Косова», — отметила аналитик в разговоре с RT.

Однако, несмотря на эту договорённость, не стоит ожидать резкого снижения напряжённости в крае, считает Энтина.

«В преддверии 1 сентября и после этой даты ситуация в любом случае будет ухудшаться с точки зрения провокаций в отношении сербского населения в Косове. Дело в том, что достигнутые договорённости не включают никаких соглашений по сербским номерным знакам, что может свести к нулю компромисс по личным документам, — пояснила эксперт. — При этом миссия НАТО не реагирует должным образом на притеснения в отношении сербского населения. KFOR закрывает глаза на реально существующие проблемы сербов в Косове».

Миссия под эгидой НАТО в Косове (KFOR)

AP

© Bojan Slavkovic

Как отметила Энтина, несмотря на недружественные меры Приштины и попытки ещё больше ограничить права сербов в Косове, для Белграда дипломатическое решение «несопоставимо выгоднее, чем любое силовое решение вопроса в том геополитическом контексте, в котором находится Сербия».

«Сербы будут стремиться к компромиссу с албанцами. Вариантов здесь немало: начиная от обмена территориями, заканчивая большим количеством технических соглашений, которые бы позволяли сербам края обеспечить автономию, это в том числе то, что предусмотрено брюссельскими соглашениями, — создание сообщества сербских муниципалитетов в Косове, что так и не было исполнено косоварами, — заявила Энтина. — Вопрос в том, насколько на это есть политическая воля Вашингтона, который напрямую влияет на косовское руководство и давит на Белград».

Научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич назвал стратегической ошибкой США тот факт, что Вашингтон «перестарался с давлением» на сербские власти, ожидая их подчинения и пребывания в американской зоне влияния.

«Теперь же сербское общество становится всё более радикально антизападным. Люди начинают понимать, что всю свою сознательную жизнь живут в состоянии так называемой евроинтеграции, которой на деле так и не происходит. Соединённые Штаты и Косово понимают, что время не работает на них, поэтому сейчас решили добиться от Белграда уступок относительно личных документов», — отметил аналитик в комментарии RT.

Несмотря на то что Сербия не намерена провоцировать силовое разрешение косовского вопроса, по этому пути может последовать Приштина «под предводительством Вашингтона», уверен Гайич.

«Вероятность потенциального вооружённого конфликта нельзя исключать. Албанский полицейский спецназ постоянно приходит на север, угрожает сербам, на что не имеет никакого права. Запад и косовское руководство хотят полной капитуляции Сербии», — сказал эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин заявил, что «США и ЕС оказывают покровительство Косову» и стремятся к тому, чтобы Сербия постепенно всё больше и больше теряла своё влияние в крае.

«Сербия испытывает колоссальное политическое и экономическое давление со стороны Вашингтона и Брюсселя. Причём не только из-за косовского вопроса, но и в связи с проведением независимой внешней политики Белграда, в частности, по сохранению дружественных отношений с Россией и сотрудничеству с РФ в энергосфере», — отметил аналитик в беседе с RT.

По словам Путятина, Сербия достаточно долго выстраивала свою внешнюю политику с упором на наращивание связей с РФ и не будет отказываться от этого курса по просьбе Запада.

«Россия поддерживает сербские власти в вопросе непризнания независимости Косова, помогает обеспечить энергетическую безопасность страны. Всё это очень ценится сербской стороной. В свою очередь, Белград в очередной раз отказался вводить санкции против РФ, следуя примеру Запада, поскольку такие рестрикции ударили бы по национальным интересам страны, и в первую очередь — в области экономики», — констатировал эксперт.

При этом Путятин считает, что очередная эскалация, связанная с ситуацией в Косове, может произойти в том числе и после 1 сентября, когда Приштина намерена ввести изменения относительно госномеров.

Косовские силовики

AFP

© Armend NIMANI

«Причём этот процесс по отдалению Косова от Сербии, которым руководит Вашингтон, обычно проходит скачкообразно. Мы видим достаточно бескомпромиссную политику по отношению к косовским сербам, и мы не видим здесь каких-то реальных шагов к тому, чтобы уравнять их права с косоварами. Всё равно это разделение есть. И возникшая ситуация может закончиться в любой момент эскалацией, в том числе и вооружённым конфликтом», — заключил аналитик.