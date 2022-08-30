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Вучич заявил, что Сербия не рассматривает вопрос присоединения к санкциям против России

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не рассматривает вопрос присоединения к антироссийским санкциям.
Вучич заявил, что Сербия не рассматривает вопрос присоединения к санкциям против России
  • Gettyimages.ru

«Это наша политика. В настоящий момент мы вообще не размышляем об изменении нашей политики», — приводит РИА Новости его слова на соответствующий вопрос.

Вучич добавил, что Белград ведёт «умную политику».

Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович выразила мнение, что глава российского МИД Сергей Лавров «злоупотребляет отказом» сербских властей вводить санкции в отношении Москвы, представляя его как поддержку Белградом специальной военной операции на Украине.

В МИД России в ответ на обвинения сербского политика заявили, что Москва не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией.

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