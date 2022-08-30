В МИД заявили, что Россия не злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией

В МИД России в ответ на обвинения сербского политика заявили, что Москва не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией.

Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович выразила мнение, что глава российского МИД Сергей Лавров «злоупотребляет отказом» сербских властей вводить санкции в отношении Москвы, представляя его как поддержку Белградом специальной военной операции на Украине.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», — приводит РИА Новости заявление МИД России.

Ранее ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова в беседе с RT заявила, что Сербия — единственная страна в Европе, которая поддерживает Россию.