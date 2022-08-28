Эксперт Гуськова назвала Сербию единственной европейской страной, поддерживающей Россию

Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова в беседе с RT заявила, что Сербия — единственная страна в Европе, которая поддерживает Россию.

«Только в Белграде проходят демонстрации в поддержку России, вывешиваются российские флаги и портреты президента России. На любые мероприятия, которые там проводятся, в данном случае я имею в виду научные конференции, встречи, презентации книг, всегда приглашаются российские учёные, что сейчас нехарактерно для Европы», — отметила Гуськова.

Поэтому, по её словам, такое событие, как автопробег, проходящий 28 августа в Москве в знак поддержки сербского народа, — «нить, которая соединяет наши страны».

Кроме того, как считает аналитик, одновременное проведение в Сербии тематически связанного шествия говорит о «дружбе двух народов, об их исторической идентичности».

При этом, как заявила Гуськова, страны Запада давно пытаются вбить клин между Москвой и Белградом. Это, с её точки зрения, прежде всего связано с тем, что Россия исторически всегда помогала Сербии.

«Александр I, когда взошёл на престол в начале XIX века, сказал, что мы будем защищать наших сербских православных братьев, потому что у нас общая религия, общий язык и общая культура. Благодаря России Сербия сначала получила автономию в рамках турецкого правления, затем независимость. И в Первую, и во Вторую мировые войны мы были на одной стороне баррикад, в то время как, например, болгары, албанцы были с Гитлером. Сегодняшние события показывают, что мы снова заодно. И это очень не нравится Европе, поэтому все последние десятилетия американцы постоянно говорят, что Россия усиливает своё влияние на Балканах и этот процесс нужно остановить», — пояснила эксперт.

Вместе с этим Гуськова усомнилась в том, что «коллективный Запад» достигнет своей цели.