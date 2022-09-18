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Россия будет настаивать на запуске Гутеррешем арбитража против США из-за ситуации с визами

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Россия будет настаивать на запуске Генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за того, что российские дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при выдаче виз.
Россия будет настаивать на запуске Гутеррешем арбитража против США из-за ситуации с визами
  • РИА Новости

Об этом заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешёнными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая «25-мильная зона») имеют ещё более давнюю историю», — сказал он.

Все обозначенные ГА ООН «разумные и ограниченные сроки» для устранения этих проблем давно прошли, однако Генсекретарь пока так и не начал арбитражную процедуру, подчеркнул Полянский.

«Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении», — добавил он.

Ранее глава правовой референтуры российского постпредства при ООН Сергей Леонидченко заявил о введении США фактически разрешительного порядка передвижения для сотрудников российской миссии за пределы 25-мильной зоны вокруг штаб-квартиры организации.

В постпредстве России назвали рычагом давления отказ США в визах иностранным дипломатам.

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