военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В постпредстве России назвали рычагом давления отказ США в визах иностранным дипломатам

Короткая ссылка
США используют невыдачу виз иностранным дипломатам как рычаг для оказания политического давления, заявил глава правовой референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.

«США сознательно злоупотребляют положением государства, принимающего на своей территории всемирную организацию (ООН. — RT), и используют выдачу виз в политических целях как некий рычаг или фильтр», — цитирует его РИА Новости.

По словам Леонидченко, таким образом в Вашингтоне решают, какие делегации допускать на площадку ООН. Он подчеркнул, что такая политика идёт вразрез с целями и принципами устава всемирной организации.

Леонидченко отметил, что глава российского МИД Сергей Лавров и члены российской делегации до сих пор не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, более 30 дипломатов российского постпредства при ООН и члены их семей не могут из-за визовой политики США выехать на родину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить