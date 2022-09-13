В постпредстве России назвали рычагом давления отказ США в визах иностранным дипломатам
«США сознательно злоупотребляют положением государства, принимающего на своей территории всемирную организацию (ООН. — RT), и используют выдачу виз в политических целях как некий рычаг или фильтр», — цитирует его РИА Новости.
По словам Леонидченко, таким образом в Вашингтоне решают, какие делегации допускать на площадку ООН. Он подчеркнул, что такая политика идёт вразрез с целями и принципами устава всемирной организации.
Леонидченко отметил, что глава российского МИД Сергей Лавров и члены российской делегации до сих пор не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН.
Кроме того, более 30 дипломатов российского постпредства при ООН и члены их семей не могут из-за визовой политики США выехать на родину.