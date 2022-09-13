В постпредстве России назвали рычагом давления отказ США в визах иностранным дипломатам

США используют невыдачу виз иностранным дипломатам как рычаг для оказания политического давления, заявил глава правовой референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.

«США сознательно злоупотребляют положением государства, принимающего на своей территории всемирную организацию (ООН. — RT), и используют выдачу виз в политических целях как некий рычаг или фильтр», — цитирует его РИА Новости.

По словам Леонидченко, таким образом в Вашингтоне решают, какие делегации допускать на площадку ООН. Он подчеркнул, что такая политика идёт вразрез с целями и принципами устава всемирной организации.

Леонидченко отметил, что глава российского МИД Сергей Лавров и члены российской делегации до сих пор не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, более 30 дипломатов российского постпредства при ООН и члены их семей не могут из-за визовой политики США выехать на родину.