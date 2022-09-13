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Более 30 российских дипломатов при ООН не могут выехать из-за визовой политики США

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Более 30 дипломатов российского постпредства при ООН и члены их семей не могут из-за визовой политики США выехать на родину, заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко.

«34 сотрудника российского постпредства и 43 члена их семей ожидают продления виз. Средний срок — пять и более месяцев. Всё это время они остаются де-факто лишены возможности выезжать на родину, в том числе и по серьёзным гуманитарным соображениям», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, участилась практика визовой дискриминации российских граждан, которые прошли конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН.

Он добавил, что визы не могут получить и россияне, которые уже там работают.

«Рассчитываем на более активную позицию Генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников», — добавил Леонидченко.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что Соединённые Штаты и Генсек ООН Антониу Гутерреш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генеральной Ассамблее (ГА) всемирной организации.

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.

К настоящему времени Лавров и члены российской делегации пока не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН.

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