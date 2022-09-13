Лавров и дипломаты пока не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН
«У... Лаврова, а также членов его делегации и сопровождающих лиц, включая представителей СМИ, освещающих министерский визит, до сих пор нет виз», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Лавров напомнил, что Соединённые Штаты и Генсек ООН Антониу Гутерреш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генеральной Ассамблее (ГА) всемирной организации.
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.