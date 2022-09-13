Лавров и дипломаты пока не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров и члены российской делегации пока не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН, заявил глава правовой референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.

«У... Лаврова, а также членов его делегации и сопровождающих лиц, включая представителей СМИ, освещающих министерский визит, до сих пор нет виз», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лавров напомнил, что Соединённые Штаты и Генсек ООН Антониу Гутерреш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генеральной Ассамблее (ГА) всемирной организации.

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.