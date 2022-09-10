Лавров напомнил, что США и Гутерреш обязаны обеспечить участие всех делегаций в ГА ООН
- РИА Новости
Лавров рассказал, что попросил своих коллег больше не напоминать американской стороне о выдаче виз российской делегации.
«У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею», — подчеркнул глава российского МИД, отвечая на вопрос о том, предоставили ли российской делегации американские визы для участия в Ассамблее.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.
Заместитель официального представителя Генсека международной организации Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.