США ужесточили порядок передвижения сотрудников постпредства России при ООН

В США ввели фактически разрешительный порядок передвижения для сотрудников российского постпредства при ООН за пределы 25-мильной зоны вокруг штаб-квартиры организации, заявил старший советник, глава правовой референтуры миссии при ООН Сергей Леонидченко.

«Сохраняется застарелая проблема... На смену уведомительному порядку поездок за пределы этой зоны фактически пришёл разрешительный. Наши дипломаты вынуждены ждать проставления американской стороной пометки «accepted» на их соответствующих заявках», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, без такой пометки российские сотрудники не могут выехать, а документы порой приходят от властей США со значительной задержкой.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.

Заместитель официального представителя Генсека международной организации Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.