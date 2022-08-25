«Опасаются предания огласке фактов»: посольство России отреагировало на заявление США о трибунале над боевиками «Азова»

Соединённые Штаты Америки боятся огласки фактов о действиях украинского националистического полка «Азов»*, заявили в посольстве РФ в США, комментируя обвинения Госдепа в адрес Москвы относительно проведения трибунала над украинскими военными преступниками. Российские дипломаты подчеркнули, что судебный процесс над украинскими боевиками «прольёт свет» на киевский режим, из которого Штаты «старательно создают светлый и героический образ». Как сообщали в ДНР, первый трибунал над пленными солдатами ВСУ должен пройти в Мариуполе до конца лета.

Обвинения властей США в адрес России относительно трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе безосновательны. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне в связи с заявлением Госдепа.

«Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов»*. В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — говорится в комментарии.

Российские дипломаты подчеркнули, что международный трибунал в Мариуполе «способен пролить свет на истинную сущность киевского режима, из которого США старательно создают светлый и героический образ».

«Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины», — подчеркнули в посольстве РФ.

Также отмечается, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским военнопленным надлежащие условия содержания, чего «нельзя сказать о киевском режиме, боевики которого жестоко обращались с попавшими в плен российскими военнослужащими».

Также по теме «Есть чего бояться»: как киевский режим препятствует трибуналу над азовцами и военнослужащими ВСУ Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что для проведения судебного процесса над националистами и военнослужащими ВСУ подготовлено несколько...

«Наконец, если у американских властей есть вопросы по событиям в Мариуполе, то они могли бы обсудить их с руководством Донецкой Народной Республики. Это независимое государство», — заключили в диппредставительстве.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне считают нелегитимным проведение трибунала над военнослужащими киевского режима, в том числе над иностранными наёмниками, в Мариуполе. До этого МИД Украины призвал иностранные государства и международные структуры осудить предстоящий трибунал на территории ДНР. В свою очередь, Владимир Зеленский отмечал, что Киев не потерпит «судилища» над азовцами и военнослужащими ВСУ: «Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны».

Комментируя слова президента Украины, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что Зеленскому и «киевскому режиму есть чего бояться».

«Перед ним должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса. Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут. Кроме президента Украины Зеленского», — написал он в своём Telegram-канале.

Первый трибунал над пленными украинскими военнослужащими и членами нацбата «Азов» состоится в Мариуполе до конца лета. В Донецке ожидают, что своих наблюдателей на трибунал пришлют Россия, Белоруссия и Сирия. Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, следствием были выявлены факты «не менее ужасных и более циничных» преступлений, совершаемых представителями ВСУ. По его словам, у части украинских военнослужащих с 2014 года «очень серьёзно поломалась голова» из-за идей превосходства одной нации над другой.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации отметил игнорирование военных преступлений боевиков нацбатальона «Азов» заместителем Генсека ООН Розмари Дикарло.

«Дикарло нашла слова для того, чтобы выразить озабоченность в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из «Азова», но ни слова не сказала об их ужасающих преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права, включая зверские пытки, информации о которых у международных чиновников, включая ООН, которых госпожа Дикарло сейчас представляет, предостаточно», — сказал он.

О том, что ВСУ грубо нарушают международные нормы и применяют тактику выжженной земли, также заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, выступая в Ташкенте на совещании министров обороны стран — участниц ШОС. Он напомнил, что у российской стороны есть доказательства нарушения Украиной международных норм обращения с военнопленными.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.