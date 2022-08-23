Глава ОНК Москвы заявил о необходимости трибунала над боевиками «Азова»

Трибунал над боевиками организации «Азов»* должен состояться, чтобы другие преступники знали, какое наказание их ждёт, если они вздумают издеваться над людьми. Об этом заявил председатель московской Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков.

«Боевики «Азова» должны понести наказание в соответствии с законодательством за те бесчеловечные зверства, которые они творили», — отметил Георгий Волков.

По его словам, это необходимо как для соблюдения верховенства закона, так и для того, «чтобы остальные, вздумавшие издеваться над мирными людьми, подумали о том, что их ждёт, прежде чем творить бесчинства».

Волков ранее неоднократно посещал ДНР и ЛНР, где оказывал помощь мирному населению, пострадавшему от действий нацбатальона.

Помимо этого, глава комиссии выступал свидетелем на заседании Верховного суда, на котором батальон «Азов» был признан террористической организацией.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.