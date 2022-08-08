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Генпрокурор России Краснов заявил о причастности боевиков «Азова» к пыткам населения

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Боевики националистического формирования «Азов»* совершали преступления против мирного населения, включая пытки и убийства мирных граждан. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

«Мы собрали доказательства совершения членами объединения «Азов» преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нём наёмников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами», — заявил он в интервью изданию «Коммерсантъ».

Краснов добавил, что Генпрокуратура установила причастность боевиков «Азова» к применению запрещённых средств и методов ведения войны.

Он сообщил, что в ходе процесса по признанию нацформирования террористической организацией были представлены видео- и аудиоматериалы и показания очевидцев, свидетельствующие о пытках и убийствах боевиками мирных жителей, об умышленных нападениях на гражданские объекты, о минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения.

Ранее глава общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков рассказал, что один из пленных участников «Азова» признался, что в нацбатальоне практиковалось людоедство.

2 августа Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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