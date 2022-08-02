Глава ОНК Москвы: пленный боевик сообщил о людоедстве в «Азове»
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Его слова приводит РИА Новости.
«В «Азове» практиковалось людоедство. Один из пленных сознался в этом», — сообщил Волков в ходе заседания Верховного суда России по делу «Азова».
2 августа Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.