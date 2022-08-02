военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава ОНК Москвы: пленный боевик сообщил о людоедстве в «Азове»

Короткая ссылка
Глава общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков рассказал, что один из пленных участников «Азова»* признался, что в нацбатальоне практиковалось людоедство.
Глава ОНК Москвы: пленный боевик сообщил о людоедстве в «Азове»
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Его слова приводит РИА Новости.

«В «Азове» практиковалось людоедство. Один из пленных сознался в этом», — сообщил Волков в ходе заседания Верховного суда России по делу «Азова».

2 августа Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить