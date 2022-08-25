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Посольство России ответило на обвинения Госдепа по поводу трибунала над военными Украины

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Обвинения со стороны США в российский адрес по поводу трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе безосновательны, заявило посольство России в Вашингтоне.

«Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками», — приводит ТАСС сообщение.

В дипмиссии отметили, что американская сторона явно опасается преданию огласке деятельности участников «Азова»*.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о скором начале трибунала над военными Украины.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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