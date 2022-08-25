Посольство России ответило на обвинения Госдепа по поводу трибунала над военными Украины
«Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками», — приводит ТАСС сообщение.
В дипмиссии отметили, что американская сторона явно опасается преданию огласке деятельности участников «Азова»*.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о скором начале трибунала над военными Украины.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.