«Ищут лазейки, чтобы сместить Россию»: почему ряд стран выступили за реформирование Совбеза ООН

На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представители ряда стран призвали реформировать Совет Безопасности организации. В частности, про такую необходимость заявили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида. При этом в своих речах политики обратили внимание на то, что реформа нужна из-за «действий России на Украине», которые якобы несут угрозу миропорядку. Эксперты считают, что выступившие главы государств в нынешней ситуации ангажированы и преследуют своей целью ограничение влияния РФ в ООН. Если реформа будет проводиться с этих позиций, то она приведёт лишь к размытию чёткой структуры организации и поспособствует увеличению давления Запада на ООН.

Ряд стран на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подняли вопрос о реформировании Совета Безопасности организации. В частности, с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив необходимость «проводить более широкую работу по поиску международного консенсуса, который необходим для мира».

«Я хотел бы, чтобы мы наконец приступили к реформе Совета Безопасности Организации Объединённых Наций… чтобы он стал более представительным, принимал новых постоянных членов, чтобы он мог в полной мере играть свою роль», — заявил политик.

Он также выразил мнение, что следует «ограничить право вето в случае массовых преступлений».

На тему изменения состава Совета Безопасности высказался и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, «следует адаптировать наши правила и институты под реалии XXI века».

«Слишком часто эти правила и институты являются отражением мира, каким он был 30, 50 или 70 лет назад. Это касается и Совета Безопасности Организации Объединённых Наций», — подчеркнул Шольц.

При этом канцлер напомнил, что Германия уже долгие годы привержена реформированию и расширению СБ «в первую очередь с тем, чтобы включить страны глобального Юга».

«Германия также готова взять на себя большую ответственность — в качестве постоянного члена и сначала занимая место непостоянного члена (Совета Безопасности. — RT) в 2027—2028 годах», — заявил Шольц, попросив остальные страны — члены ООН поддержать заявку ФРГ.

Необходимость реформ в ООН во время выступления на Генассамблее отметил также премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Для основанного на верховенстве закона мирового порядка необходима концентрация сил и знаний. Для осуществления этого во что бы то ни стало необходима реформа ООН, укрепление функций ООН», — цитирует его слова РИА Новости.

В настоящий момент Совет Безопасности состоит из 15 членов. Среди них пять постоянных — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, которые обладают правом вето, и непостоянные, избирающиеся на два года. В числе непостоянных членов сегодня Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ.

Открытие Генассамблеи ООН

Gettyimages.ru

© Liao Pan/China News Service

Подключая Украину

Примечательно, что выступившие политики связали необходимость проведения реформ с событиями на Украине. В своих речах они в очередной раз подвергли критике действия России, представив их «угрозой» нынешнему миропорядку. Вместе с РФ осуждению подверглись и те страны, которые не пожелали выбирать сторону в конфликте и присоединяться к позиции коллективного Запада.

«Те, кто сегодня держит язык за зубами, сами того не желая, служат делу нового империализма, который угрожает нашему международному порядку», — заявил Эммануэль Макрон.

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При этом он поспешил уточнить, что «современный империализм — это не империализм европейцев или Запада», а вторжение на чужие территории и «ведение гибридной войны» с манипуляциями ценами на энергорынке, а также с продовольственной и ядерной безопасностью.

Приписал империалистические амбиции России и Олаф Шольц, заявив, что мир не может стоять в стороне, когда происходят украинские события. По его словам, конфликт несёт угрозу всем, в связи с чем нельзя допускать заключения мира на условиях России, а следует всячески помогать Украине.

В том же ключе высказался и Фумио Кисида, назвав действия РФ на Украине угрозой «целостности ООН».

«Что нам нужно, так это действия, направленные на реформы, а не просто разговоры», — заявил политик.

При этом эксперты обращают внимание на то, что громче всех сегодня лоббируют реформы в ООН именно западные страны и их союзники.

«Смысл всех этих выступлений заключается в том, чтобы сократить влияние России в ООН, урезать её право вето. Реформа приведёт к тому, что структура того же Совбеза будет размыта и Запад получит возможность ловить рыбку в этой мутной воде и увеличит своё влияние», — пояснил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.

По его словам, все рассуждения западных политиков о предоставлении места новым членам из других стран, типа глобального Юга, являются лишь попыткой замаскировать собственные империалистические амбиции.

«Мы знаем, как идут голосования в Генассамблее и Совбезе: США обрабатывают разные государства, выбивая из них нужный результат. Это всё хорошо известно», — добавил аналитик.

Подогреваемая актуальность

Стоит отметить, что разговоры о реформах в ООН ведутся уже давно. Эта тема поднимается едва ли не каждую сессию Генеральной Ассамблеи. В этом году западные страны использовали украинскую повестку, чтобы актуализировать её. Свою руку к этому приложил и Киев. Так, президент Украины Владимир Зеленский с начала российской специальной военной операции (СВО) неоднократно призывал Совбез ООН к реформе. По его словам, СБ следует либо исключить Россию из числа постоянных членов, либо реформироваться, либо самораспуститься.

Однако даже представители западных стран признают, что изменения статуса РФ в ООН сейчас ждать не приходится. В частности, об этом в майском интервью телеканалу PBS заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

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«Мне известно о просьбе пересмотреть статус России как постоянного члена в Совете Безопасности. Но… на данный момент я не думаю, что в этом отношении будут какие-либо изменения», — сказала она.

При этом США поддерживают идею расширения состава Совбеза ООН. Ранее президент страны Джо Байден заявлял, что в качестве новых постоянных членов хотел бы видеть Индию и Японию.

Стоит отметить, что Россия не является противницей осуществления реформ в Организации Объединённых Наций. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля, «СБ ООН должен избавиться от своего главного «дефекта» — засилья одной группы стран».

«Из 15 мест шесть принадлежат западным странам и их союзникам. Развивающиеся страны недопредставлены. Не раз подчёркивали, что хотим видеть представителей Азии, Африки, Латинской Америки в составе этого органа на постоянной основе, напрямую упоминали наших партнёров из Индии и Бразилии. Но обязательно при этом должна быть кандидатура от Африки», — пояснил министр.

Вид на здание МИД РФ

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Сложности реформирования

Эксперты отмечают, что в целом проблема реформирования Совета Безопасности ООН уже давно назрела. По словам заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, тема изменений актуальна ещё с периода бомбардировок Югославии со стороны НАТО, войн в Ираке, Афганистане, Ливии и вмешательства США в дела Сирии.

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«Всякий раз эта тема возникает, когда в мире есть серьёзный конфликт и разногласия по нему у постоянных членов Совбеза. И она будет подниматься и дальше, однако решения этой проблемы пока не видно, так как нужно будет пересматривать принцип формирования СБ», — пояснил он разговоре с RT.

Аналитик подчеркнул, что сложность заключается в том, что на место в Совете Безопасности претендует огромное количество стран — и у всех для этого есть свои веские основания и аргументы.

«Одним словом, невозможно будет сформировать новую структуру СБ, не задев чьи-нибудь чувства. К тому же если речь пойдёт о расширении состава именно постоянных членов, то за него должны будут проголосовать единогласно все страны-постпреды. Сомневаюсь, что им быстро удастся прийти к консенсусу по этому вопросу, по крайней мере, сейчас», — сказал Козюлин.

В частности, как заметил Юрий Рогулёв, США будут стараться проталкивать те страны, которые считают если не сателлитами, то близкими партнёрами.

«США предлагают сделать Индию и Японию постоянными членами, потому что от первой ждут укрепления партнёрства в качестве благодарности, а вторая — вообще несамостоятельное государство. За счёт них США будут пытаться ослабить роль России в ООН», — подчеркнул эксперт.

Мнения о том, что продвигаемые сегодня Западом реформы в ООН направлены против России, придерживается и политолог Андрей Суздальцев. В комментарии RT он отметил, что предлагаемые изменения никак не связаны с планами по оптимизации или увеличению эффективности ООН, а направлены только для решения политического конфликта Запада с Россией.

«Реформы предлагались и раньше, особенно когда США, игнорируя ООН, вторгались в другие государства. Но тогда западный мир был глух к предложениям. Сейчас же Запад ищет лазейки, чтобы сместить Россию — основателя и имеющее право вето государство. Они начинают искать варианты отменить это право и голосовать большинством, которое планируют обеспечивать шантажом, подкупами и угрозами. Однако РФ на подобные реформы никогда не пойдёт», — заключил аналитик.