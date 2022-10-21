Бюджетная оптимизация: как республиканцы могут осложнить оказание помощи Киеву со стороны США

В Белом доме отреагировали на слова лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, заявившего о возможном сокращении помощи Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах. В администрации Байдена сочли такую ситуацию гипотетической и подчеркнули, что продолжат работать с членами палаты представителей и сената, чтобы убедиться, что США и дальше будут оказывать поддержку Украине. По мнению экспертов, в ноябре конгресс действительно может перейти под контроль республиканцев, и тогда они могут повлиять на сокращение поставок оружия Киеву и финансирования Украины.

В Вашингтоне отреагировали на слова лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, заявившего о возможном сокращении помощи Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала понять, что считает такую ситуацию гипотетической. Как она подчеркнула во время брифинга, американская администрация продолжит работать с членами палаты представителей и сената, чтобы убедиться в неизменности курса Белого дома, направленного на поддержку Украины.

«Не буду здесь строить гипотезы. Скажу лишь, что мы ценим ту поддержку со стороны обеих партий, которую наблюдали последние несколько месяцев, и продолжим работать с членами палаты представителей и сената, чтобы та поддержка, которую мы направляем храброму народу Украины, продолжалась», — заявила Жан-Пьер.

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А затем повторила слова Байдена, что Вашингтон намерен помогать Киеву «столько, сколько потребуется».

«Мы и далее будем пребывать в тесном контакте с членами палаты представителей и сената. Считаем это — поддержку Украины в её борьбе за демократию и свободу — важным моментом», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Кевин Маккарти заявил, что в случае победы его однопартийцев на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут 8 ноября, американская помощь Киеву может быть сокращена, поскольку республиканцы не готовы оказывать поддержку Украине в неограниченных объёмах.

«Думаю, что люди (в США. — RT) будут переживать рецессию и не станут выписывать Украине чек на любую сумму. Они просто этого не сделают», — сказал Маккарти в интервью порталу Punchbowl News.

Как пишет газета Financial Times, в Киеве пришли в ужас от вероятности такого развития событий. Издание приводит слова руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что члены его партии были шокированы, увидев заявление Маккарти.

Между тем в палате представителей не только лидер республиканцев считает возможным сокращение помощи Украине, но и его однопартийцы. Так, конгрессмен-республиканец Келли Армстронг в интервью американскому порталу Axios выразил мнение, что сдвиг в отношении Вашингтона к финансированию Киева будет продиктован реакцией избирателей.

Протест против высоких цен на бензин на заправке Chevron в центре Лос-Анджелеса, 4 июня 2022 года

AP

© Damian Dovarganes

«Когда ты видишь, что цены в продуктовом магазине выросли на 13%, а коммунальные услуги подорожали вдвое, когда ты живёшь вблизи границы и твой городок страдает от мигрантов и фентанила, последнее, о чём ты думаешь, — это Украина», — подчеркнул Армстронг.

В свою очередь, его коллега по партии и член палаты представителей Майкл Маккол, говоря о вопросе финансирования Украины, заявил в интервью агентству Bloomberg, что члены Республиканской партии не будут выделять средства Киеву без «подотчётности и надзора».

«51-й штат»

Журналисты Axios напомнили, что ещё в мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине в размере $40 млрд. По их мнению, число противников поддержки Киева возрастёт, особенно если после победы Республиканской партии в конгресс придут «ещё более скептично настроенные кандидаты».

«После выделения $40 млрд многие республиканцы говорили: «Это последний раз, когда я поддерживаю выделение средств для Украины», — рассказал один из конгрессменов-республиканцев в интервью Axios.

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Как заявил порталу член палаты представителей от Республиканской партии и одновременно председатель Республиканского исследовательского комитета (RSC) Джим Бэнкс, RSC считает, что США нельзя быть лидером за рубежом, «когда ты настолько слаб дома».

«При возвращении большинства нашей партии (в конгрессе. — RT) нашу повестку дня следует ориентировать на то, чтобы обеспечивать надёжность наших собственных границ и вновь поставить Америку на ноги, занявшись вопросами цен на энергию и инфляции», — считает Бэнкс.

Ранее республиканец Уэсли Хант, говоря о выделении очередного пакета помощи Украине, написал на своей странице в Twitter: «Такими темпами нам следует по меньшей мере сделать их (украинцев. — RT) 51-м штатом, чтобы они могли начать платить федеральный подоходный налог».

«Допускают такой сценарий»

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв считает, что заявления Маккарти и его однопартийцев, допускающих снижение интенсивности поддержки киевского режима, вызваны в первую очередь желанием переманить на сторону Республиканской партии ту часть электората, которая не согласна с выделением колоссальных средств для Киева.

«В предвыборной горячке республиканцы могут говорить всё что угодно. Сейчас такого рода заявлениями они хотят подчеркнуть, что их взгляд на ситуацию отличается от видения демократов и администрации Байдена. Но это ещё не значит, что члены Республиканской партии так же яро будут стоять на своих позициях, когда выборы в конгресс закончатся, — они легко могут смягчить свою риторику», — заявил аналитик в разговоре с RT.

«Но если республиканцы почувствуют, что своим противодействием будут в состоянии сильно ударить по администрации Байдена, они могут пойти на это из политических соображений», — добавил эксперт.

При этом Рогулёв не исключил возможность ситуации, при которой ввиду растущего недовольства американского населения экономической обстановкой в стране республиканцы действительно постараются уделять больше внимания внутренним проблемам и могут пойти на сокращение помощи Украине, если получат большинство в обеих палатах конгресса.

Заседание конгресса США

AP

© Evan Vucci

«Украинский кейс волнует американского избирателя в наименьшей степени. В то время как ростом цен, инфляцией и прочими экономическими вопросами озабочена превалирующая часть жителей США. И негативная реакция на предоставление Киеву военной и другой помощи может вскоре резко возрасти», — отметил аналитик.

Со схожей точкой зрения выступил и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, в ноябре конгресс с большой долей вероятности может перейти под контроль республиканцев, и в этом случае они будут в состоянии повлиять на то, чтобы Киев получал меньше оружия и другой поддержки со стороны Вашингтона.

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«Судя по заявлению пресс-секретаря Белого дома, там тоже допускают такой сценарий и хорошо понимают, что эти настроения есть. И они обостряются на фоне усугубляющихся экономических проблем в самих Соединённых Штатах. Если республиканцы получат большинство в конгрессе, то запустят механизм аудита тех пакетов военной помощи, которые уже выделены Киеву. И когда выяснится, что эта помощь далека от того, чтобы быть эффективной, что гуманитарные и экономические транши разворовываются, а военная поддержка оставляет желать лучшего, будет поставлен вопрос о замедлении или сокращении поставок», — заявил эксперт в беседе с RT.

По мнению Васильева, к такому шагу республиканцев подтолкнёт и прогнозируемое ухудшение дел в американской экономике, «её сползание в рецессию».

«Это приведёт к бюджетной оптимизации: хотя на словах республиканцы не будут отказываться от поддержки Киева, но на деле украинский режим будет получать меньше помощи от Вашингтона. Однако такую ситуацию стоит ожидать не раньше весны следующего года — республиканцам потребуется время на смену формы контроля над конгрессом. Вот почему администрация Байдена сейчас так спешит запрыгнуть в последний вагон и одобрить меры в поддержку Украины, которые позже уже будет намного сложнее провести через обе палаты», — заключил аналитик.