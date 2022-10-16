«Придётся расплачиваться по огромным счетам»: как на Западе нарастает недовольство поддержкой Украины

Некоторые зарубежные партнёры Евросоюза пытаются ослабить экономику содружества, втягивая его всё больше в конфликт на Украине, заявил французский евродепутат Тьерри Мариани. По его словам, Париж принуждают помогать Киеву, играя на эмоциях и распространяя нарративы украинской пропаганды. Эксперты отмечают, что затягивающийся конфликт критикует уже не только европейский, но и американский истеблишмент. По мнению аналитиков, это говорит о том, что Запад постепенно начинает осознавать бесперспективность поддержки киевского режима, которая оборачивается убытками и внутренними кризисами.

Ряд зарубежных партнёров Евросоюза пытаются ослабить его экономику, вовлекая объединение в украинский конфликт. Об этом в эфире телеканала BFM TV заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Некоторые наши заокеанские союзники мечтают, что этот конфликт растянется на три года, потому что это ослабит Европу и ей придётся расплачиваться по огромным счетам», — заявил он.

По его словам, европейские страны, такие как Польша и прибалтийские государства, выступающие сегодня за дальнейшую поддержку Киева, явно пытаются «свести какие-то старые счёты» с Москвой после распада Советского Союза. При этом следование такому курсу не отвечает интересам той же Франции, отметил политик.

Он обратил внимание на то, что СМИ сегодня в основном распространяют нарративы украинской пропаганды, а президент Владимир Зеленский не заинтересован в установлении мира и пытается «втянуть Европу в бесконечный конфликт».

Парламентарий также напомнил, что репутация киевского режима небезупречна, так как за ним числятся «бомбёжки гражданских объектов с 2014 года».

По мнению Мариани, в интересах Франции иметь «корректные отношения с Россией» и выступить в качестве миротворческой силы.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани

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© Albert Cara / Anadolu Agency

«Вредит нам больше, чем России»

Эксперты отмечают, что сегодня европейские политики всё чаще выступают с критическими замечаниями в рамках украинского вопроса, говоря о невыгодности этого конфликта для стран Евросоюза. В частности, депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт в интервью газете Weser Kurier 1 октября заметила, что Берлин, оказывая поддержку киевскому режиму, не помогает Украине, а уничтожает свою промышленность и благосостояние. Она также назвала позором отсутствие у Запада плана по мирному урегулированию, подчеркнув, что он частично несёт ответственность за эскалацию конфликта.

Помимо этого, в статье для газеты Junge Welt Вагенкнехт назвала США наиболее заинтересованной в украинской ситуации стороной.

«Это (экономическая война. — RT) вредит нам больше, чем России, и даёт «Газпрому» рекордные прибыли, это деиндустриализует Германию и идёт на пользу интересам США», — считает депутат.

Она также раскритиковала политику официального Берлина, который безоговорочно поддерживает Украину, чем наносит ущерб национальным интересам.

«Мы должны критиковать правительство за то, что через поставки тяжёлых вооружений и обучение (украинских военных. — RT), а также сотрудничество в области разведки оно втянуло нас по уши в конфликт, который может стать глобальным пожарищем с применением ядерного оружия. Только дипломатия может предотвратить дальнейшую эскалацию», — констатировала Вагенкнехт.

Опасность дальнейшего развития украинского конфликта для благосостояния Европы отметил и глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр.

«Не может быть и речи о том, чтобы мы позволили конфликту на Украине привести к экономическому доминированию США и ослаблению Европы», — сказал министр 10 октября в ходе выступления в Национальной ассамблее Пятой республики.

Танкер с СПГ

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© Agus D. Laksono

По его словам, Вашингтон пользуется нынешней ситуацией на газовых рынках, заламывая цены на свой СПГ.

«Мы не можем согласиться с тем, чтобы наш американский партнёр продавал свой СПГ (нам. — RT) в четыре раза дороже, чем он продаёт его своим собственным промышленникам», — заявил Ле Мэр.

В том же ключе высказался и глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. В интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung 5 октября он посетовал, что некоторые дружественные ЕС страны, пользуясь ситуацией, поставляют союзу газ по «заоблачным ценам».

«Роль Америки слишком неоднозначна»

С критическими замечаниями по украинской ситуации выступают и представители американского истеблишмента, говоря о чрезмерной увлечённости нынешней администрации поддержкой Киева.

«США пришли на помощь Украине и ввели масштабные санкции против России. Теперь пора направить наше внимание и финансирование на более насущные проблемы внутри страны», — написал в Twitter член палаты представителей Мэтт Розендейл.

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По его словам, у американских налогоплательщиков нет денег для Украины. Он также считает, что растущая вовлечённость США в ситуацию ведёт страну «к столкновению с другой ядерной державой».

Его коллега Крис Стюарт в колонке для Fox News 6 октября заявил, что конгресс не может бесконечно выделять деньги Украине без понимания стратегии главы США Джо Байдена.

«Роль Америки… слишком неоднозначна. Прошло слишком много времени и было потрачено слишком много денег, чтобы наша задача могла и дальше оставаться неясной. Ситуация, когда Байден оставляет так много вопросов без ответа и когда конгресс, несмотря на это, одобряет (выделение. — RT) дополнительных миллиардов из средств налогоплательщиков, вредна как для народа Украины, так и для народа Соединённых Штатов», — отметил он.

По мнению конгрессмена, трата столь значительных сумм на финансирование усилий, у которых нет какой-то определённой цели, безответственна.

Конгресс США

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© Eduardo Parra / Europa Press

В свою очередь, конгрессмен Пол Госар назвал безумием выдачу Киеву банковских чеков по первому его требованию в ущерб интересам граждан США.

«В то время как американцы вынуждены выбирать, за что они могут себе позволить заплатить — за съём жилья, еду или бензин, конгресс сосредоточен на предоставлении Украине бесконечных чеков всякий раз, когда Зеленский об этом попросит. Это безумие должно прекратиться», — написал он в Twitter 13 октября.

«Издержки растут»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что критика со стороны ряда западных политиков по поводу поддержки Украины связана с усталостью истеблишмента от этого конфликта и с осознанием того, что из-за стремления достичь внешнеполитических целей осложнилась обстановка внутри США и многих странах ЕС.

«Издержки и потери Европы растут. Ведь там привыкли к дешёвым российским энергоресурсам, на потреблении которых завязана вся их промышленность. А исключение таковых, да ещё и по собственной воле, привело к значительному ухудшению экономической ситуации в ЕС и обострило и без того имевшиеся противоречия в содружестве», — пояснил в беседе с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

По его словам, украинский конфликт изначально не отвечал европейским интересам, и в Брюсселе долгое время пытались его избежать. Однако политическая зависимость от США фактически не оставила союзу выбора, подчеркнул аналитик.

«Руководство нынешнего ЕС — это часть глобального проекта США. Поэтому ждать от него независимого принятия решений наивно. К тому же европейские власти связывают своё благополучие именно с Соединёнными Штатами, которые не могут допустить укрепления России. Ведь её победа будет означать поражение Запада и распад модели однополярного мира, в котором так уютно и долго жили Америка и Европа», — добавил эксперт.

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Однако, как отметил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, в Европе всё ещё остаются трезвомыслящие политики, голоса которых становятся всё громче, особенно на фоне провала Брюсселя, допустившего разрыв отношений с Россией, что и привело ЕС к кризису.

«Эти политики понимают, что на смену от якобы зависимости от России придёт настоящая зависимость от Соединённых Штатов, которой Вашингтон последовательно добивался. Установление доминирующей роли США в Европе приведёт к утере экономической динамики ЕС и ослаблению её конкурентоспособности на мировых рынках», — пояснил он.

К тому же, с его точки зрения, именно эти политики сейчас отражают истинное мнение граждан союза, которые недовольны снижением уровня своего благосостояния в угоду абстрактным политическим целям.

Леонид Крутаков, со своей стороны, считает, что дальнейшее затягивание украинского конфликта будет только ослаблять связи и доверительные отношения внутри западной коалиции.