«Методы дипломатического террора»: как Генассамблея ООН принимала антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН большинством голосов приняла антироссийскую резолюцию с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также касающуюся ситуации на Украине. За документ высказались 143 страны, пять выступили против, ещё 35 воздержались, а десять не участвовали в голосовании. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, резолюция абсолютно политизированная и провокационная, а с её помощью западные страны решают свои геополитические задачи. Между тем глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Запад для достижения нужного ему результата голосования использовал методы «дипломатического террора». Эксперты отмечают, что нынешняя резолюция носит декларативный характер, однако с её помощью США и их союзники пытаются нейтрализовать Россию как один из центров мирового влияния.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждаются референдумы, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в целом действия России на Украине.

«Генеральная Ассамблея вновь подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, включая её территориальные воды», — говорится в пресс-релизе на сайте всемирной организации.

Документ поддержали 143 государства, включая США, Великобританию, Бразилию, Венгрию, Сербию и другие страны. Пять делегаций — Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия — высказались против. Воздержались от голосования 35 государств, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Алжир, Куба и другие. Ещё десять, в том числе Иран и Азербайджан, не принимали участия в голосовании.

Резолюция была основана на документе, подготовленном США и Албанией, который рассматривался 30 сентября в рамках Совета Безопасности ООН и был заблокирован Россией. Согласно информации ТАСС, в распоряжении которого оказался проект документа, в финальную версию текста был внесён ряд изменений. Так, из преамбулы исключили ремарку о том, что Крым и Севастополь «временно оккупированы Россией». Помимо этого, в резолюцию добавили призыв к мирному урегулированию на Украине, который изначально отсутствовал. При этом в документе осталось требование к РФ «полностью и без условий вывести все вооружённые силы с территории Украины в рамках её международно признанных границ».

Отметим, что нынешняя резолюция по Украине — уже третья, которую принимает спецсессия ГА ООН.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Gettyimages.ru

© Doug Armand

«Попытаться ущемить Россию»

В России раскритиковали принятый ГА ООН документ. Так, постпред РФ при организации Василий Небензя назвал его политизированным и «откровенно провокационным». Он подчеркнул, что в резолюции не только игнорируются все представленные Москвой факты о прошедших референдумах, но и «содержится конфронтационный заряд», способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины.

Также по теме Площадка для самопиара: как Киев пытается навязывать свою повестку на Генассамблее ООН Киев поставил своим дипломатам задачу отработать на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН несколько направлений, отвечающих интересам...

«Он (документ. — RT) не имеет никакого отношения к защите международного права и принципов Устава ООН. Внося этот проект, западные страны решают собственные геополитические задачи, в очередной раз пытаясь использовать членов Генассамблеи как «массовку», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что тему Украины западные страны сегодня продвигают на площадке ООН в ущерб решению других международных проблем и конфликтов в других частях света, «в том числе развязанных с подачи западных государств».

«Всё брошено на продвижение сюжета с Украиной, но не ради её благополучия, а лишь для того, чтобы попытаться ущемить Россию», — подчеркнул Небензя.

По его словам, Запад развернул целую кампанию, пытаясь угрозами и шантажом принудить остальные страны — члены ООН голосовать в нужном ему ключе. В частности, постпред указал на обращение к российской стороне ряда представителей из стран «глобального Юга», рассказавших об экономическом шантаже и прямых угрозах, которые им пришлось выслушивать от американцев и европейцев.

«Сегодня все мы присутствуем на поистине историческом заседании. На наших глазах США и их сателлиты в прямом эфире преподают нам урок «десуверенизации», — констатировал дипломат.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя

AP

© Bebeto Matthews

О нечистоплотности мер, с помощью которых США и их союзники добились подавляющего большинства во время голосования, говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом, такими угрозами удалось обеспечить результат. Мы всё прекрасно понимаем, и заявление американцев, что «они никого не уговаривают, все сами голосуют», — это ложь», — подчеркнул министр.

«Нарастить коалицию»

Между тем газета Politico ещё 4 октября отмечала, что Вашингтон и его сателлиты развернули настоящую охоту за голосами в ООН в поддержку продвигаемой ими резолюции. По словам неназванного высокопоставленного британского дипломата, на которого ссылается издание, была организована «масштабная лоббистская и разъяснительная кампания», в которой был задействован весь дипломатический аппарат Соединённых Штатов от послов до помощников госсекретаря, а также дипломатические силы Евросоюза.

«Цель в том, чтобы нарастить коалицию, а не согласовать идеальный текст», — пояснил Politico постпред одной из европейских стран в ООН.

Издание отмечало, что американские представители в попытке заручиться поддержкой как можно большего числа стран-членов не обошли своим вниманием даже малые государства, чьи проблемы обычно ими игнорируются. Как заявил газете неназванный представитель Госдепа, когда дело доходит до голосования по проекту в ГА, «важен голос любого Барбадоса, Фиджи или Палау».

Примечательно, что если в США приложенные усилия для достижения результата особо не комментируют, то в ЕС их ставят себе в заслугу. Так, глава дипломатии содружества Жозеп Боррель во время выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге 13 октября заявил, что рад числу проголосовавших за резолюцию.

«За этим стоял большой труд, нужно было охватить множество людей, чтобы удостовериться, что порог в 140 голосов преодолён», — рассказал он.

Вместе с тем Боррель выразил обеспокоенность «слишком большим количеством воздержавшихся» от голосования. «То, что где-то пятая часть мирового сообщества решила не поддерживать резолюцию... на мой взгляд, слишком много», — отметил он.

В связи с этим глава европейской дипломатии считает нужным продолжить работу по убеждению остальных стран в необходимости осудить Россию.

Флаги Евросоюза

AP

© Virginia Mayo

В США же полученный результат приписали исключительно доброй воле и сознательности государств — членов ООН.

«Мировое сообщество продемонстрировало, что оно как никогда едино и решительно в своём намерении призвать Россию к ответу за её нарушения», — заявил президент Джо Байден.

Пиррова победа

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что принятая Генассамблеей ООН резолюция с осуждением действий России имеет для США и его союзников стратегическое значение. Таким образом западные страны пытаются любыми способами заставить мировых игроков выступить против РФ, считают аналитики.

«Говорить в случае этого голосования об отражении реальной ситуации в мире как минимум наивно. Просто ООН сегодня является инструментом в руках США. Отсюда и «силовые» методы ведения голосования, которыми Вашингтон не гнушается», — пояснил в беседе с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

В свою очередь, директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв в комментарии RT отметил, что Соединённые Штаты намерены вернуть мир к однополярности и нейтрализовать Россию как один из центров мирового влияния, в связи с чем пытаются солидаризировать вокруг себя как можно больше стран, прибегая к любым средствам для достижения этой цели.

Также по теме «Пытаются поднять ставки»: как Евросоюз планирует организовать обучение военнослужащих ВСУ в рамках новой миссии В рамках новой тренировочной миссии Евросоюз намерен организовать обучение 15 тыс. украинских военных, а со временем их число может...

«У США масса рычагов воздействия. Многие члены ООН зависят от американской помощи. Поэтому Соединённые Штаты всё это используют в полной мере, практикуя тактику кнута и пряника», — сказал он.

Аналитик подчеркнул, что для Вашингтона большое значение имело принятие этой резолюции, чтобы использовать её в качестве инструмента для дальнейшего очернения России, хотя этот документ не имеет обязательной силы в отличие от тех, которые принимаются Совбезом ООН.

О важности этой резолюции для США с имиджевой точки зрения в разговоре с RT заявил и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. При этом он подчеркнул, что «победа» США на ГА ООН на деле таковой не является.

«Запад во главе с США считает, что число стран, подержавших эту резолюцию, якобы отражает мнение мирового сообщества, хотя по результатам голосования видно, что это не так. Если говорить в количественном соотношении, то 2/3 населения Земли не поддержали документ. Вот если бы за резолюцию выступили Индия с Китаем, то это был бы действительно значимый результат. Однако полученные в ГА ООН итоги — это пиррова победа. Ведь многие страны, не поддержав документ, продемонстрировали, что не боятся американского диктата», — резюмировал Данюк.