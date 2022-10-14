«Методы дипломатического террора»: как Генассамблея ООН принимала антироссийскую резолюцию по Украине
- Итоги голосования по резолюции в ГА ООН
- AP
- © Bebeto Matthews
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждаются референдумы, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в целом действия России на Украине.
«Генеральная Ассамблея вновь подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, включая её территориальные воды», — говорится в пресс-релизе на сайте всемирной организации.
Документ поддержали 143 государства, включая США, Великобританию, Бразилию, Венгрию, Сербию и другие страны. Пять делегаций — Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия — высказались против. Воздержались от голосования 35 государств, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Алжир, Куба и другие. Ещё десять, в том числе Иран и Азербайджан, не принимали участия в голосовании.
Резолюция была основана на документе, подготовленном США и Албанией, который рассматривался 30 сентября в рамках Совета Безопасности ООН и был заблокирован Россией. Согласно информации ТАСС, в распоряжении которого оказался проект документа, в финальную версию текста был внесён ряд изменений. Так, из преамбулы исключили ремарку о том, что Крым и Севастополь «временно оккупированы Россией». Помимо этого, в резолюцию добавили призыв к мирному урегулированию на Украине, который изначально отсутствовал. При этом в документе осталось требование к РФ «полностью и без условий вывести все вооружённые силы с территории Украины в рамках её международно признанных границ».
Отметим, что нынешняя резолюция по Украине — уже третья, которую принимает спецсессия ГА ООН.
- Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
- Gettyimages.ru
- © Doug Armand
«Попытаться ущемить Россию»
В России раскритиковали принятый ГА ООН документ. Так, постпред РФ при организации Василий Небензя назвал его политизированным и «откровенно провокационным». Он подчеркнул, что в резолюции не только игнорируются все представленные Москвой факты о прошедших референдумах, но и «содержится конфронтационный заряд», способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины.
«Он (документ. — RT) не имеет никакого отношения к защите международного права и принципов Устава ООН. Внося этот проект, западные страны решают собственные геополитические задачи, в очередной раз пытаясь использовать членов Генассамблеи как «массовку», — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что тему Украины западные страны сегодня продвигают на площадке ООН в ущерб решению других международных проблем и конфликтов в других частях света, «в том числе развязанных с подачи западных государств».
«Всё брошено на продвижение сюжета с Украиной, но не ради её благополучия, а лишь для того, чтобы попытаться ущемить Россию», — подчеркнул Небензя.
По его словам, Запад развернул целую кампанию, пытаясь угрозами и шантажом принудить остальные страны — члены ООН голосовать в нужном ему ключе. В частности, постпред указал на обращение к российской стороне ряда представителей из стран «глобального Юга», рассказавших об экономическом шантаже и прямых угрозах, которые им пришлось выслушивать от американцев и европейцев.
«Сегодня все мы присутствуем на поистине историческом заседании. На наших глазах США и их сателлиты в прямом эфире преподают нам урок «десуверенизации», — констатировал дипломат.
- Постпред РФ при ООН Василий Небензя
- AP
- © Bebeto Matthews
О нечистоплотности мер, с помощью которых США и их союзники добились подавляющего большинства во время голосования, говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.
«Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом, такими угрозами удалось обеспечить результат. Мы всё прекрасно понимаем, и заявление американцев, что «они никого не уговаривают, все сами голосуют», — это ложь», — подчеркнул министр.
«Нарастить коалицию»
Между тем газета Politico ещё 4 октября отмечала, что Вашингтон и его сателлиты развернули настоящую охоту за голосами в ООН в поддержку продвигаемой ими резолюции. По словам неназванного высокопоставленного британского дипломата, на которого ссылается издание, была организована «масштабная лоббистская и разъяснительная кампания», в которой был задействован весь дипломатический аппарат Соединённых Штатов от послов до помощников госсекретаря, а также дипломатические силы Евросоюза.
«Цель в том, чтобы нарастить коалицию, а не согласовать идеальный текст», — пояснил Politico постпред одной из европейских стран в ООН.
Издание отмечало, что американские представители в попытке заручиться поддержкой как можно большего числа стран-членов не обошли своим вниманием даже малые государства, чьи проблемы обычно ими игнорируются. Как заявил газете неназванный представитель Госдепа, когда дело доходит до голосования по проекту в ГА, «важен голос любого Барбадоса, Фиджи или Палау».
Примечательно, что если в США приложенные усилия для достижения результата особо не комментируют, то в ЕС их ставят себе в заслугу. Так, глава дипломатии содружества Жозеп Боррель во время выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге 13 октября заявил, что рад числу проголосовавших за резолюцию.
«За этим стоял большой труд, нужно было охватить множество людей, чтобы удостовериться, что порог в 140 голосов преодолён», — рассказал он.
Вместе с тем Боррель выразил обеспокоенность «слишком большим количеством воздержавшихся» от голосования. «То, что где-то пятая часть мирового сообщества решила не поддерживать резолюцию... на мой взгляд, слишком много», — отметил он.
В связи с этим глава европейской дипломатии считает нужным продолжить работу по убеждению остальных стран в необходимости осудить Россию.
- Флаги Евросоюза
- AP
- © Virginia Mayo
В США же полученный результат приписали исключительно доброй воле и сознательности государств — членов ООН.
«Мировое сообщество продемонстрировало, что оно как никогда едино и решительно в своём намерении призвать Россию к ответу за её нарушения», — заявил президент Джо Байден.
Пиррова победа
Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что принятая Генассамблеей ООН резолюция с осуждением действий России имеет для США и его союзников стратегическое значение. Таким образом западные страны пытаются любыми способами заставить мировых игроков выступить против РФ, считают аналитики.
«Говорить в случае этого голосования об отражении реальной ситуации в мире как минимум наивно. Просто ООН сегодня является инструментом в руках США. Отсюда и «силовые» методы ведения голосования, которыми Вашингтон не гнушается», — пояснил в беседе с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.
В свою очередь, директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв в комментарии RT отметил, что Соединённые Штаты намерены вернуть мир к однополярности и нейтрализовать Россию как один из центров мирового влияния, в связи с чем пытаются солидаризировать вокруг себя как можно больше стран, прибегая к любым средствам для достижения этой цели.
«У США масса рычагов воздействия. Многие члены ООН зависят от американской помощи. Поэтому Соединённые Штаты всё это используют в полной мере, практикуя тактику кнута и пряника», — сказал он.
Аналитик подчеркнул, что для Вашингтона большое значение имело принятие этой резолюции, чтобы использовать её в качестве инструмента для дальнейшего очернения России, хотя этот документ не имеет обязательной силы в отличие от тех, которые принимаются Совбезом ООН.
О важности этой резолюции для США с имиджевой точки зрения в разговоре с RT заявил и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. При этом он подчеркнул, что «победа» США на ГА ООН на деле таковой не является.
«Запад во главе с США считает, что число стран, подержавших эту резолюцию, якобы отражает мнение мирового сообщества, хотя по результатам голосования видно, что это не так. Если говорить в количественном соотношении, то 2/3 населения Земли не поддержали документ. Вот если бы за резолюцию выступили Индия с Китаем, то это был бы действительно значимый результат. Однако полученные в ГА ООН итоги — это пиррова победа. Ведь многие страны, не поддержав документ, продемонстрировали, что не боятся американского диктата», — резюмировал Данюк.