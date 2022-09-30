«В традициях Вашингтона»: как США развивают кампанию по искажению позиции России в сфере ядерного оружия

Вашингтон своими действиями сейчас, по сути, подталкивает ситуацию к конфронтации крупнейших ядерных держав, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, американские официальные лица и эксперты нагнетают обстановку, запугивая мировую общественность мнимыми ядерными угрозами со стороны России, тогда как Москва чётко придерживается своих обязательств в этой области. Дипломат также предупредил «военных планировщиков» США об ошибочности их представлений о возможности локального ядерного конфликта в Европе, подчеркнув неизбежность глобальной катастрофы при таком развитии событий. Ранее в Белом доме пригрозили РФ «катастрофическими» последствиями в случае применения ядерного оружия. Между тем эксперты отмечают, что США, организовав очередную информационную кампанию против России, демонстрируют отсутствие намерений переходить к конструктивному диалогу с Москвой.

Американские власти сейчас фактически провоцируют столкновение двух ядерных держав, позволяя себе откровенно враждебные действия и выпады в адрес России. Такой тезис содержится в статье посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова для журнала The National Interest.

«Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность... По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», — считает дипломат.

Он отметил, что американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку, запугивая собственную и мировую общественность мнимыми ядерными угрозами со стороны России. При этом участвуют в этой кампании не только высокопоставленные чиновники Белого дома, но и экспертное сообщество, которое строит предположения о последствиях возможного ядерного конфликта.

«Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством. Подчеркну, никаких изменений в условиях применения нашей страной ядерного оружия не произошло», — сказал Антонов.

По его словам, в этом вопросе РФ продолжает придерживаться своей Военной доктрины 2014 года и Основ государственной политики в области ядерного сдерживания 2020 года. Отметим, что в обоих документах подчёркивается недопустимость развития ядерного конфликта, а вероятность применения ядерного оружия допускается лишь в крайнем случае: как ответная мера на использование оружия массового поражения или «когда под угрозу поставлено само существование государства».

Глава российской дипмиссии напомнил, что РФ никому не угрожает, однако готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и народ всеми имеющимися средствами. Он также указал на тот факт, что вина за нынешнее обострение ситуации в мире лежит на НАТО и США, которые планомерно провоцируют Россию. НАТО — своим расширением и приближением к границам РФ при полном игнорирования российских озабоченностей на этот счёт, а США — подстрекательством к конфликту на Украине, в который они сегодня напрямую вовлечены, подчеркнул Антонов.

Посол РФ в США Анатолий Антонов

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Дипломат также предупредил американских «военных планировщиков», что их представления о возможности локального ядерного конфликта в Европе ошибочны и что «отсидеться за океаном, если такой конфликт случится в Европе», не удастся.

«Подчеркну, это крайне опасный «эксперимент». Можно с большой долей уверенности предположить, что любое применение ядерного оружия может привести к быстрому перерастанию «локального» или «регионального» конфликта в глобальную катастрофу», — констатировал посол.

Ложное цитирование

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу указал на попытки западных стран шантажировать Москву, говоря о возможном задействовании ядерного оружия. Глава страны отметил, что некоторые высокопоставленные представители натовских государств напрямую высказывались о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения.

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф… А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — подчеркнул Путин.

На его слова отреагировали в Соединённых Штатах, при этом исказив смысл высказываний российского лидера. В частности, президент Джо Байден, выступая в тот же день на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Владимир Путин якобы угрожает Европе ядерным оружием.

«Президент Путин выступил с откровенными ядерными угрозами в отношении Европы и выказал грубое пренебрежение к обязанностям в рамках режима нераспространения», — подчеркнул Байден.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание на превратное толкование американской стороной слов президента РФ.

«Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз?» — написала она.

Позднее в эфире «Соловьёв LIVE» дипломат назвала «неприличным» выступление Байдена, указав на ложное цитирование им слов Путина о «ядерной угрозе».

Вместе с тем в Вашингтоне признали, что серьёзно относятся к заявлению российского лидера, хотя и не наблюдают изменений в ядерных силах страны, требующих каких-либо шагов от США.

«Мы как можем следим за его ядерным потенциалом. Могу вам сказать, что пока мы не наблюдали каких-то свидетельств того, что нам нужно менять нашу политику стратегического сдерживания», — заявил 24 сентября в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом в Вашингтоне в очередной раз решили «предупредить» Москву, пригрозив ей разрушительными действиями в ответ на возможное применение ядерного оружия.

«Мы напрямую в частном порядке на очень высоких уровнях донесли до Кремля, что любое использование ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России и что США и наши союзники отреагируют решительным образом. И мы ясно и подробно дали понять, что это в себя включает», — заявил в эфире телеканала CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, не дав каких-либо пояснений.

Белый дом

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Слова Салливана позднее на брифинге повторила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сделав небольшое уточнение: «Ключевой момент заключается в том, что «последствия», о которых мы говорим, будут реальны и необычайны».

При этом она также признала, что в администрации «пока что не видели какой-то причины корректировать собственную ядерную политику».

Реплики из Киева

Нагнетать обстановку вокруг ядерной угрозы пытаются и в Киеве, требуя от союзников решительных действий против России. Так, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Guardian 21 сентября напрямую призвал западных партнёров рассмотреть возможность ядерного удара по РФ.

«Другим ядерным державам нужно очень твёрдо заявить, что как только Россия всего лишь подумает о нанесении ядерных ударов по иностранной территории — в этом случае по территории Украины, — то будут произведены быстрые ответные ядерные удары по России с целью уничтожения пусковых площадок для ядерного оружия», — высказался он.

С требованием к Западу отреагировать на слова Владимира Путина выступила и украинский вице-премьер Ирина Верещук.

«России должен быть выставлен твёрдый ультиматум в том, что касается последствий. К настоящему времени этого сделано не было... Нам нужно, чтобы это было выражено серьёзно и ясно. Они понимают только силу, и только асимметричную силу», — заявила она The Guardian.

Не остался в стороне и президент республики Владимир Зеленский, который обвинил Россию в «ядерном шантаже» и отказал ей в праве владеть ядерным оружием.

«Часть информационной кампании»

По словам заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, нынешняя истерия вокруг темы ядерного оружия стала очередной провокационной информационной кампанией, запущенной Вашингтоном против Москвы.

«Ведь США в некоторой степени выгодно применение РФ тактического ядерного оружия, так как это позволило бы им укрепить антироссийскую коалицию. Вашингтон бы получил в руки такой козырь, против которого уже не устоять тем государствам, которые хотят придерживаться нейтралитета или сотрудничать с РФ», — пояснил Козюлин в беседе с RT.

В принципе, Соединённым Штатам хватит и малейшего изменения в положении российских ядерных сил, чтобы обвинить Москву в нарушении обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и подорвать её авторитет на международной арене, считает эксперт.

Его точку зрения разделяет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Цель нынешней кампании — дальнейшая демонизация России, чтобы снизить авторитетность её заявлений и сформировать негативное отношение у мировой общественности к аргументации властей РФ. Напомню, что все разговоры о возможности применения ядерного оружия пошли именно с Запада. И теперь там затеяли игру «кто первый моргнёт», чтобы иметь все основания добиться мирового осуждения Российской Федерации», — пояснил Васильев.

Американские военные

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© Artur Widak/Anadolu Agency

Аналитик также указал на то, что США, обостряя внешнеполитическую повестку, пытаются таким образом компенсировать собственную неспособность разобраться с внутренними проблемами.

«Все прогнозы, которые я видел, свидетельствуют, что положение американской экономики ухудшается. Создаётся ощущение, что в ней наступает системный кризис. Что и подталкивает США балансировать на грани ядерной войны. Это очень в традициях Вашингтона — отвлекать внимание от внутренних проблем «победами» на внешней арене и демонстрацией военной силы. О победах сегодня, конечно, речь не идёт, однако бесконечные поставки оружия Украине и её поддержка вполне отвечают критериям демонстрации силы», — добавил Васильев.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин в комментарии RT подчеркнул, что США столь активно раздувают сегодня ядерную повестку, так как не чувствуют никакой угрозы себе и не заинтересованы в конструктивных отношениях с РФ.

«В США рассчитывают, что гипотетический ядерный конфликт случится не на их территории, и это самое главное. Ведь на деле они готовы пожертвовать не только Украиной, но и Польшей, и Германией, и прочими европейцами, хотя и заявляют о готовности их защищать в любых условиях. Однако в России прекрасно осознают все последствия применения ядерного оружия, поэтому не пойдут на этот шаг первыми», — резюмировал эксперт.