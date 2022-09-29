Посол Антонов заявил, что США провоцируют столкновение ядерных держав

Прямое участие Соединённых Штатов в украинском кризисе на стороне Украины на сегодняшний день очевидно, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Сегодня очевидным фактом является прямая вовлечённость США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия», — говорится в статье российского посла, опубликованной в журнале The National Interest.

Кроме того, подчеркнул Антонов, Украине предоставляют разведданные, а также обучают её использованию натовской техники.

По словам Антонова, в данный момент «Россию испытывают на прочность».

«По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», — заключил дипломат.

Ранее Антонов заявил, что Соединённые Штаты подходят к опасной грани и становятся стороной конфликта на Украине, говоря о допустимости ударов западным оружием по Донецкой и Луганской народным республикам, а также по Запорожской и Херсонской областям.