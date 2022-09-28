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Посол Антонов: США заявлениями о допустимости ударов по Донбассу становятся стороной конфликта

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Соединённые Штаты подходят к опасной грани и становятся стороной конфликта на Украине, говоря о допустимости ударов западным оружием по Донецкой и Луганской народным республикам, а также по Запорожской и Херсонской областям. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и чётко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», — приводит его слова РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что американские власти продолжают накачивать Украину оружием, не понимая, какой риск несут такие действия.

«Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского как военного наёмника против России», — подчеркнул российский посол.

Антонов также отметил твёрдость и решительность России в отстаивании защиты своих границ.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не станут препятствовать, если украинские военные будут использовать американское оружие против территорий, на которых прошли референдумы о вхождении в состав России.

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