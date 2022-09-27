США не будут запрещать Киеву применять западное оружие там, где прошли референдумы

США не станут препятствовать, если украинские военные будут использовать американское оружие против территорий, на которых прошли референдумы о вхождении в состав России, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Блинкена, Украина имеет право защищать себя «на всей своей территории».

Он добавил, что Киев продолжит делать всё необходимое для «возвращения земель», а Вашингтон окажет украинским властям поддержку.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о последствиях атак Киева на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в случае положительных итогов референдумов.

Он отметил, что в случае вхождения этих территорий в состав России на них будет действовать конституция страны.