Песков высказался о последствиях атак Киева в случае положительных итогов референдумов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о последствиях атак Киева на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область в случае положительных итогов референдумов.

Он ответил на вопрос, будут ли в случае положительных итогов референдумов попытки украинской стороны вернуть указанные территории рассматриваться в качестве атак на Россию.

«Безусловно», — заявил он.

Песков отметил, что в случае вхождения этих территорий в состав России на них будет действовать Конституция страны.

«Всё предельно чётко на этот счёт», — сказал представитель Кремля.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что референдумы на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проходят в соответствии с международными нормами и Уставом ООН.

Референдумы проходят с 23 по 27 сентября.