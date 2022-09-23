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Матвиенко: референдумы на освобождённых территориях проходят согласно Уставу ООН

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Референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проходят в соответствии с международными нормами и Уставом ООН, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: референдумы на освобождённых территориях проходят согласно Уставу ООН
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Волеизъявление проходит в соответствии с международными нормами, Уставом ООН. У жителей ЛНР, ДНР, других освобождённых территорий есть такое право, законное право, а в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что преждевременное непризнание Западом итогов голосования свидетельствует о том, что «мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на угрозы Евросоюза в адрес России из-за референдумов.

20 сентября в ИНСОМАР сообщили, что более 80% жителей ДНР и ЛНР готовы принять участие в голосовании по статусу регионов.

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