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Опрос: более 80% жителей ДНР и ЛНР готовы принять участие в голосовании по статусу регионов

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Большинство жителей ДНР и ЛНР готовы принять участие в голосовании по статусу регионов, заявили в ИНСОМАР.
Опрос: более 80% жителей ДНР и ЛНР готовы принять участие в голосовании по статусу регионов
  • РИА Новости

Социологи провели телефонный опрос населения Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Были опрошены по 1000 респондентов на каждой территории.

«Большинство жителей исследуемых территорий на вопрос об участии в голосовании по вопросу территориальной принадлежности областей / республик ответили положительно. Наибольшую готовность принять участие в референдуме декларируют жители народных республик (80% в ДНР и 83% в ЛНР)», — отмечается в сообщении.

Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.

Народный совет ЛНР назначил проведение голосования по вопросу о вхождении республики в состав России на правах субъекта на период с 23 по 27 сентября 2022 года.

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