ОП ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет Донецкое агентство новостей, члены палаты поддержали обращение единогласно, документ подписал председатель ОП Александр Кофман.
«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации! Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил!» — говорится в документе.
Также 19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.