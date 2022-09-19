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ОП ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России

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Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести голосование по вопросу вступления республики в состав России.
ОП ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет Донецкое агентство новостей, члены палаты поддержали обращение единогласно, документ подписал председатель ОП Александр Кофман.

«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации! Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил!» — говорится в документе.

Также 19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.

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