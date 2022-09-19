ОП ЛНР призвала немедленно провести голосование о признании республики субъектом России

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ОП ЛНР считает, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.

Также в соответствующем обращении указывается, что киевские националисты перешли все красные линии, но их провокации против Донбасса только сплотили народ.

Ранее президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией.