Путин: жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией

Президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией.

«Люди, которые там (в Донбассе. — RT) живут... считают себя частью нашего общего гуманитарного, культурного, языкового (вы же говорите на русском языке, это родной язык для вас)... пространства», — цитирует его ТАСС.

Такое заявление Путин сделал, обращаясь к школьнице из Донецкой Народной Республики.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик состоятся. Он назвал ДНР и ЛНР регионами России.