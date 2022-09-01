Путин: жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией
«Люди, которые там (в Донбассе. — RT) живут... считают себя частью нашего общего гуманитарного, культурного, языкового (вы же говорите на русском языке, это родной язык для вас)... пространства», — цитирует его ТАСС.
Такое заявление Путин сделал, обращаясь к школьнице из Донецкой Народной Республики.
Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик состоятся. Он назвал ДНР и ЛНР регионами России.