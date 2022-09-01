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Путин: жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией

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Президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией.

«Люди, которые там (в Донбассе. — RT) живут... считают себя частью нашего общего гуманитарного, культурного, языкового (вы же говорите на русском языке, это родной язык для вас)... пространства», — цитирует его ТАСС.

Такое заявление Путин сделал, обращаясь к школьнице из Донецкой Народной Республики.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик состоятся. Он назвал ДНР и ЛНР регионами России.

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